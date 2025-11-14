Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Memur olmak isteyenlere fırsat: Ticaret Bakanlığı 95 personel alıyor!

Kamuda iş bulmak isteyenler için güzel haber geldi. Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımladığı ilanla 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel istihdam edeceğini duyurdu. İşte yeni memur görev yerleri...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 08:48
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 08:48

, 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel istihdam edecek. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 32 muhafaza memuru, 7 , 8 büro personeli, 6 gemi adamı ve 12 destek personeli olmak üzere 65 sözleşmeli personel alınacak.

Memur olmak isteyenlere fırsat: Ticaret Bakanlığı 95 personel alıyor!

Kadrolu personel kapsamında ise 18 memur, 10 mühendis ve 2 kimyager olmak üzere 30 kişi istihdam edilecek. Adaylar, 24 Kasım-5 Aralık döneminde e-Devlet'ten (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya "https://kariyerkapisi.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Memur olmak isteyenlere fırsat: Ticaret Bakanlığı 95 personel alıyor!

İlanda başvuru şartları, adaylarda aranan nitelikler, istenen belgeler ve alım süreçlerine ilişkin bilgiler de yer alıyor.

