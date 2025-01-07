Memur-Sen'den refah payı talebi! İşte memurlar için istedikleri oran

07 Ocak 2025 15:47 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 15:56

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2025'in ilk 6 ayı için memur maaşları ile memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 15 zamma ek yüzde 10 refah payı istediklerini belirtti.

Memur ve memur emeklilerine refah payı için bastırdılar: Bakan Işıkhan'a sunulan memurların istediği zam oranı

Memur ve memur emeklilerine refah payı için bastırdılar: Bakan Işıkhan'a sunulan memurların istediği zam oranı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın​, 2025'in ilk 6 ayı için memur maaşları ile memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 15 zamma ek yüzde 10 refah payı​ istediklerini belirtti. Memur-Sen üyeleri, toplu sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanması ve refah payı talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplandı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN KAYIPLARI TELAFİ EDİLMELİ

Yalçın, Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, sabit gelirlilerin kira, elektrik, doğal gaz ve gıda gibi zorunlu harcamalarındaki fiyat artışının, açıklanan enflasyonla uyuşmadığını söyledi. Memur ve memur emeklilerinin, kayıplarının telafi edilmesini istediğini belirten Yalçın, "Türkiye büyürken, güçlenirken, bu kadar büyük işler başarırken kamu görevlilerimizi mağdur konumuna düşürmeyin." dedi.

Ali Yalçın, 2025'in ilk 6 ayı için memur maaşları​ ile memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 15 zamma ek yüzde 10 refah payı istediklerini belirtti. Kamu görevlilerinin vergi oranlarının yüzde 15'e sabitlenmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, yürürlükteki toplu sözleşme kanununun çözüm üretmekten uzak olduğunu, kanunun değişmesini istediklerini belirtti. Yalçın, "Değişimden ve dönüşümden korkulmamalı, adil toplu sözleşme düzeninin önü açılmalıdır." ifadelerini kullandı.