Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında yapılacak maaş zammını beklerken, Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu yaptığı açıklama ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Yüksek enflasyon ortamında enflasyon farkının belli dönemlerde maaşlara yansıtılmasının çalışanların alım gücünü korumakta yetersiz kaldığını belirten Kuruoğlu, “Çalışanların alım gücünün korunması için enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Memur ve emekli zammı için çarpıcı teklif: Enflasyon farkı maaşlara aylık olarak yansıtılmalı Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, yüksek enflasyon ortamında memur ve emeklilerin alım gücünün korunması için enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılmasını talep etti. Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18, ilk dört ayda kümülatif enflasyon yüzde 14,64 olarak gerçekleşti. Yılın ilk dört ayındaki enflasyon, memur ve emeklilere verilen yüzde 11'lik maaş artışını aştı. Kamu çalışanları ve emekliler, yaşanan gelir kaybı nedeniyle alacaklı duruma geldi. Yoksulluk sınırı 112 bin TL'yi aşarken, sabit gelirli kesimler geçim sıkıntısı yaşıyor. Memur ve emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından oluşuyor.

“KAMU ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLER ALACAKLI DURUMA GELDİ”

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre; Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkının yaşanan gelir kaybını gecikmeli olarak telafi ettiğini kaydeden Kuruoğlu, “Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18 olarak gerçekleşirken, yılın ilk dört ayındaki kümülatif enflasyon yüzde 14,64’e ulaştı. Böylece yılbaşında memur ve emeklilere verilen yüzde 11’lik maaş artışı ilk dört ayda enflasyonun altında kaldı. Kamu çalışanları ve emekliler alacaklı duruma geldi” dedi.

“SABİT GELİRLİ KESİMLER GEÇİM SIKINTISI YAŞIYOR”

Refah payı düzenlemesinin zorunlu hale geldiğine dikkat çeken Kuruoğlu, “Özellikle sabit gelirli kesimler geçim sıkıntısı yaşıyor. Yoksulluk sınırının 112 bin TL’yi aştı. Bu seviyenin altında gelir elde eden kamu çalışanları ve emekliler ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomik veriler ile vatandaşın günlük yaşamı arasındaki farkın büyüdüğünün altını çizen Kuruoğlu, yetkililere çağrıda bulunarak kamu çalışanları ve emeklilerin ekonomik kayıplarını giderecek kalıcı adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından oluşuyor. Hükümet ile yetkili sendikalar arasında yapılan toplu sözleşmelerde zam oranı önceden belirleniyor. Ancak 6 aylık enflasyon bu oranı aşarsa aradaki fark maaşlara ekleniyor. Böylece memur ve memur emeklileri hem toplu sözleşme zammı hem de enflasyon farkı alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise doğrudan 6 aylık TÜFE oranında zam veriliyor. Maaş zamları ocak ve temmuz dönemlerinde netleşirken, hesaplamalarda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE verileri esas alınıyor.