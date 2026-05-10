Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Memur ve emekli zammı için çarpıcı teklif: Enflasyon farkı maaşlara aylık olarak yansıtılmalı

Memur ve emekli zammının belirlenmesi için gerekli olan 6 veriden dördüncüsü, 4 Mayıs Pazartesi günü açıklandı. Şimdi geriye Mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri kaldı. HÜR-SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu ise yaptığı açıklamada memur ve emekli zammı için çarpıcı bir teklifte bulundu. Yüksek enflasyon nedeniyle memur ve emekli maaşlarının alım gücünü koruyamadığına dikkat çeken Kuruoğlu, enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması çağrısında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Memur ve emekli zammı için çarpıcı teklif: Enflasyon farkı maaşlara aylık olarak yansıtılmalı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 13:19

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında yapılacak maaş zammını beklerken, Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu yaptığı açıklama ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Yüksek enflasyon ortamında enflasyon farkının belli dönemlerde maaşlara yansıtılmasının çalışanların alım gücünü korumakta yetersiz kaldığını belirten Kuruoğlu, “Çalışanların alım gücünün korunması için enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Memur ve emekli zammı için çarpıcı teklif: Enflasyon farkı maaşlara aylık olarak yansıtılmalı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, yüksek enflasyon ortamında memur ve emeklilerin alım gücünün korunması için enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılmasını talep etti.
Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18, ilk dört ayda kümülatif enflasyon yüzde 14,64 olarak gerçekleşti.
Yılın ilk dört ayındaki enflasyon, memur ve emeklilere verilen yüzde 11'lik maaş artışını aştı.
Kamu çalışanları ve emekliler, yaşanan gelir kaybı nedeniyle alacaklı duruma geldi.
Yoksulluk sınırı 112 bin TL'yi aşarken, sabit gelirli kesimler geçim sıkıntısı yaşıyor.
Memur ve emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından oluşuyor.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Memur ve emekli zammı için çarpıcı teklif: Enflasyon farkı maaşlara aylık olarak yansıtılmalı

“KAMU ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLER ALACAKLI DURUMA GELDİ”

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre; Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkının yaşanan gelir kaybını gecikmeli olarak telafi ettiğini kaydeden Kuruoğlu, “Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18 olarak gerçekleşirken, yılın ilk dört ayındaki kümülatif enflasyon yüzde 14,64’e ulaştı. Böylece yılbaşında memur ve emeklilere verilen yüzde 11’lik maaş artışı ilk dört ayda enflasyonun altında kaldı. Kamu çalışanları ve emekliler alacaklı duruma geldi” dedi.

Memur ve emekli zammı için çarpıcı teklif: Enflasyon farkı maaşlara aylık olarak yansıtılmalı

“SABİT GELİRLİ KESİMLER GEÇİM SIKINTISI YAŞIYOR”

Refah payı düzenlemesinin zorunlu hale geldiğine dikkat çeken Kuruoğlu, “Özellikle sabit gelirli kesimler geçim sıkıntısı yaşıyor. Yoksulluk sınırının 112 bin TL’yi aştı. Bu seviyenin altında gelir elde eden kamu çalışanları ve emekliler ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

Memur ve emekli zammı için çarpıcı teklif: Enflasyon farkı maaşlara aylık olarak yansıtılmalı

Ekonomik veriler ile vatandaşın günlük yaşamı arasındaki farkın büyüdüğünün altını çizen Kuruoğlu, yetkililere çağrıda bulunarak kamu çalışanları ve emeklilerin ekonomik kayıplarını giderecek kalıcı adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Memur ve emekli zammı için çarpıcı teklif: Enflasyon farkı maaşlara aylık olarak yansıtılmalı

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından oluşuyor. Hükümet ile yetkili sendikalar arasında yapılan toplu sözleşmelerde zam oranı önceden belirleniyor. Ancak 6 aylık enflasyon bu oranı aşarsa aradaki fark maaşlara ekleniyor. Böylece memur ve memur emeklileri hem toplu sözleşme zammı hem de alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise doğrudan 6 aylık TÜFE oranında zam veriliyor. Maaş zamları ocak ve temmuz dönemlerinde netleşirken, hesaplamalarda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE verileri esas alınıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli ve memur için Temmuz zammı ne kadar olacak? Emin Yılmaz tek tek hesapladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emeklilere verilecek Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak?
ETİKETLER
#emekli maaşı
#alım gücü
#enflasyon farkı
#Memur Maaş Zammı
#Hür-sen
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.