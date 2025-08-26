Menü Kapat
Ekonomi
Editor
Editor
 26.08.2025

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında kritik viraj: Hakem Kurulu'ndan yeni zam teklifi

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zam görüşmelerinde yeni teklif geldi.

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında kritik viraj: Hakem Kurulu'ndan yeni zam teklifi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 15:44

, ve memur emeklilerinin - yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4'üncü toplantısı Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri ile kamu işveren temsilcileri, kurula getirilen talepleri üzerinde müzakerelerde bulundu.
2026 yılı için 11+7, 2027 için yüzde 4+4'lük rakam değerlendirilmişti. 2027 yılı için rakamlar revize edildi 5+4 oldu.

