Memur zammı, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zammında tablo netleşiyor! SGK Başuzmanı İsa Karakaş tek tek hesapladı

03 May 2024 15:09 - Güncelleme : 03 May 2024 16:15

Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağkurlular için temmuz maaş hesabı şimdiden yapılmaya başlandı. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Memur ve memur emeklisinin Toplu Sözleşme zammına ek alacağı enflasyon farkı şimdiden oluştu. İki aylık enflasyon verisi daha açıklanacak yani mayıs ve haziran ayı enflasyonu sonrasında hem memur kesiminin hem de emekli kesiminin maaş zamları netleşecek. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, maaş hesabını Alper Altun ile 'Bi Bakalım'da tek tek değerlendirdi.

“KÖK MAAŞI 8 BİN 450 TL ALTINDA OLANLAR İÇİN DURUM VAHİM”

İsa Karakaş, emeklinin zam hesabında kök maaşa dikkat çekerek 'sıfır zam' alacaklar için tabloyu ortaya koydu. İsa Karakaş, “Hepimizin bildiği gibi mart ve nisan ayı enflasyonu düşük geldi. Bunu İstanbul Ticaret Odası’nın enflasyonuyla karşılaştırdığımız zaman çok düşük. Merkez Bankası 6 aylık enflasyon oranı anketlerini göz önünde bulundurduğumuz zaman, biliyorsunuz mayıs ve haziran ayı kaldı. TCMB’nin beklenti anketlerinde mayıs yüzde 3, haziran ayında daha da düşük yüzde 2,4. Dolayısıyla temmuz ayında yüzde 25’lik enflasyon çok kuvvetle muhtemel hale geldi. Bugün itibariyle SSK ve Bağkur emeklilerinin cebine ne kadarlık bir güncelleme girecek? Kümülatif olarak hesaplamasını yaptığımız yüzde 18,72. Bu zammı maaşı 15 bin TL olan bir SSK’lı ve BAĞ-KUR’luya yüzde 18,72’lik güncelleme yaptığımız zaman maaşı 17 bin 808 TL olacak. Yine maaşı 20 bin lira olan bir kişinin zammı 23 bin 745 lira olacak. İlk defa bu programda ilginç bir şey söyleyeceğim. Yüzde 18,72 zam, kök maaşı 8 bin 450 TL’nin altında olana ‘sıfır’ olarak yansıyacak. Bunlar içinde kök maaşı 6 bin olan var 7 bin 500 olanlar var. 2018 yılından sonra çalışma hayatına girmiş olan bir SSK’lı 20 yıl çalıştığı zaman bugünkü asgari ücret 20 bin lira, alacağı kök maaşı 8 bin TL’ye kadar düşebiliyor. Bu 10 bin TL’lik rakam hükümetin Hazine’den verdiği destek sayesinde 10 bin lira. Önümüzdeki süreçte bu emekli maaşları aylık bağlama oranı düştüğü için, örneğin 2008 yılında giren bir kişinin maaşı daha da düşük olacak. Böyle bir gerçek var. Şimdi böyle olunca demek ki 8 bin 450 TL’nin altında olan bugünden itibaren sıfır zam alacak." dedi.

“MEDYADA ENFLASYONA GÖRE MAAŞ HESABI YANLIŞ YAPILIYOR”

İsa Karakaş açıklanan enflasyon rakamlarının ardından medyada yapılan maaş hesaplamalarının yanlış olduğunu dikkat çekerek çıkan oranı en düşük maaş olan 10 bin lira üzerinden yapılan hesaba tepki gösterdi. Karakaş, "Medyada yapılan hesaplamalarda sorunlar. En düşük emekli maaşına yüzde 18,72 hesaplanarak zamlar belirlenmeye çalışılıyor. 10 bin lira için 6 aylık olarak beklenen yüzde 25 konulduğunda zamlı olarak maaşların 12 bin 500 lira olacağı ifade ediliyor. Bu yanlış bir hesaplamadır." diye konuştu.

"EMEKLİYE SEYYANEN ZAM ŞART"

En düşük maaş için yapılan hesaplamaların yanlış olduğunu belirten Karakaş, doğru hesaplamayı da yaptı. Karakaş, "Gittikleri yol yanlış, yasanın mantığına aykırı. Bir kere yasa gereği, önce oransal zammı uygulamak zorundayız. Sonrasında düşük kaldığında hükümet maktu bir zamla yani seyyanen zamla bunu belirlenen en düşük maaşa çıkarıyor. Kök maaşına maktu bir şekilde seyyanen zam yaptığımız zaman daha önce de söylediğim gibi Sosyal Güvenlik tekniğini tahrip ediyoruz. Çok çalışmanın, fazla prim ödemenin getirisi de sıfırlandığı için kesinlikle bir ‘seyyanen zam’ yapılması gerekiyor ki, dengeleri yerine oturtalım.” dedi.

ANKARA'DA KULİSLERDE 'EMEKLİ' GÜNDEMDE

Ankara kulislerinde en çok konuşulan konunun 'emekli' olduğunu dikkat çeken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "En büyük çıkmaz, daha önce de defalarca söylediğim üzere bu seyyanen zam ile ilgili şunları söyledi:

"‘Oransal zam’ yaptığımız takdirde yüzde 25’lik zam olsa bile temmuz ayında ‘sıfır zam’ olacak. Geçen sene temmuz ayında da gündem olmuştu bu ‘sıfır zam’ konusu kamuoyunda. Ve özellikle öğrendiğimiz kadarıyla AK Parti teşkilatı ve milletvekillerinden bu emekli maaşlarının iyileştirilmesi yönünde inanılmaz bir baskı var. Verilen ‘seyyanen zam’ sözünün yerine getirilmesi için hükümete baskı var. Ancak ekonomi yönetimi de çok sert bir şekilde direnç gösteriyor. ‘Biz emekli maaşını fazladan zam yaptığımız zaman, 16 milyon emekliye bir puan bile bütçeye çok yük olur, enflasyonla mücadele zayıflar’ gibi bir baskı var. Emeklinin dayanacak gücü kalmadı. Çalışma Meclisi’ne baktığımızda genelde DİSK’in çok sert tutumu olurdu bundan önceki toplantılarda. Bu Çalışma Meclisi’nde ilk defa bir olay oluyor. Ben çok şaşırdım. Özellikle tebrik ediyorum. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan gerçeği dile getirdi. Arslan, “OECD ülkelerinde emeğin Gayri Safi Milli Hasıla’dan aldığı pay yüzde 67’lere yakın. Bizde yüzde 24’lere kadar düştü” demiş. Böyle bir gelir eşitsizliği var. Buradan hareketle hükümeti için bir fırsat. Temmuz ayında emeklilere refah payını vermediği takdirde dolayısıyla bu gelir dağılımı daha da bozulacak. Bozulan gelir dağılımı sosyal barışı da etkileyecek. Emeklilerle ilgili AK Parti, ekonomi yönetimi ve milletvekilleri arasında gel-gitler var. Benim öngörüm, ekonomi yönetimi baskın bir şekilde gidiyor. Temmuz ayında yüzde 25’lik oran olduğunda zam SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aynen yansıyacak. Ama o kök maaştan dolayı mutlaka bir ‘seyyanen zam’ yapılması gerekiyor ki, bizim sosyal güvenlik sistemimiz sürdürülebilsin, Sosyal Güvenlik tekniğine uygun olsun, çalışanlar cezalandırılmamış aksine ödüllendirilmiş olsun. Dolayısıyla küçük de olsa burada ‘seyyanen zam’ gelme ihtimali yüksek."

MEMUR EMEKLİSİNİN 'SEYYANEN ZAM' ALACAĞI VAR

Gelecek olan seyyanen zam da memur emeklilerinin de alacalı olduğunu dile getiren İsa Karakaş, "Emeklilerimiz sürekli dile getiriyorlar. Memur emeklilerine ocak ayında 12 bin liranın üzerinde seyyanen zam verilmedi. Dolayısıyla alacaklılar. 75 yıllık uygulamadan gelen bir hak bu. Memura verilen seyyanen zam 75 yıl boyunca memur emeklisine de yansıtılmıştı. İlk defa burada aradaki bağ koptu. Sadece memur emeklisi dersek SSK ve Bağ-Kur emeklileri de haklı olarak serzenişte bulunuyorlar. Onlara da çok yüksek ‘refah payı’ sözü verildi. Dolayısıyla onlara da seyyanen zam verilmesi gerekiyor. Şunu da söyleyelim hükümetin 12 bin 500 TL’lik seyyanen zammı vermesinin mümkün olmadığını da söylüyoruz. Maksimum 2 bin- 3 bin liralık bir seyyanen zam olabilir. " dedi.

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