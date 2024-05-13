Merkez bankaları harekete geçti, tonlarca altın kasalara girdi, TCMB başı çekti

13 May 2024 09:36 - Güncelleme : 13 May 2024 09:37

Merkez bankaları pandemi sonrası dönemde başladıkları altın alım çılgınlığı 2024 yılına da sarktı. Dünya merkez bankaları bu yılın ilk üç ayında 24 milyar dolar altın satın aldı. En çok altın alan ülkeler listesinde Türkiye de başı çekti.

TOPLAM ALIM 290 TON

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Türkiye, Çin, Hindistan ve Kazakistan merkez bankaları bu yılın ilk çeyreğinde 290 ton altın aldı. Bu rakam 24 milyar dolara denk geliyor.

Konsey yılın ilk çeyreğinde gelen rekorlar ilgili şu açıklamaları yaptı:

REKOR ALIM 2024’TE DE DEVAM ETTİ

Birçok kişi, merkez bankalarının altına yönelik süregelen doymak bilmez iştahının, yüksek getiriler ve ABD dolarının gücü gibi görünen zorlu koşullar karşısında son dönemdeki performansının temel itici gücü olduğunu düşünüyor. Son iki yılda belirlenen yüksek çıtaya rağmen, altın fiyatlarında yenilenen yükseliş karşısında doymak bilmez alımlar, 2024'te de devam etti.

TCMB BAŞI ÇEKTİ

Merkez bankasının altın alımında uzun süredir devam eden trend sağlam bir şekilde devam etmekle kalmıyor, aynı zamanda gelişmekte olan piyasalardaki bankaların da hakimiyetinde olmaya devam ediyor.

10 merkez bankası, birinci çeyrekte altın rezervlerinin (bir ton veya daha fazla) arttığını bildirdi ve bunların hepsi son çeyreklerde aktifti.” Toplamda 290 ton altın alan 10 merkez bankasının başını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) çekiyor.

Rezervine 30 ton altın ekleyen Türkiye’yi Çin, Hindistan ve Kazakistan takip ediyor. Konsey, Altının fiyatlarındaki son artışın ilerleyen süreçte merkez bankası alımları üzerinde bir etkisi olup olmayacağını belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYECEK Mİ?

Yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemdeki fiyat yükselişi ticari uygulamaları etkilemiş olsa da, altın rezervlerini daha aktif yöneten merkez bankaları için bunun, sahip olabilecekleri herhangi bir stratejik altın biriktirme planını rayından çıkarmasını beklemiyoruz”