Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatları Aralık ayında arttı

17 Ocak 2025 10:13 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 10:23

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları aralıkta yüzde 2,0 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ Aralık 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 10,4 oranında azaldı.

EN ÇOK ARTIŞ İSTANBUL'DA

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi​ (KFE) (2023=100), 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 158,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 10,4 oranında azalış göstermiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1, 2,0 ve 0,4 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 26,3, 34,4 ve 25,2 oranlarında artış göstermiştir.