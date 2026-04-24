Merkez Bankası açıkladı: Rezerv miktarı 174,5 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 17 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 552 milyon dolar artarak 174 milyar 467 milyon dolara yükseldi.

, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 17 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt 2 milyar 246 milyon dolar azalışla 61 milyar 821 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 10 Nisan'da 64 milyar 67 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde de 5 milyar 800 milyon dolar artışla 106 milyar 847 milyon dolardan 112 milyar 647 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Nisan itibarıyla toplam rezervlerinin bir önceki haftaya göre 3 milyar 552 milyon dolar artışla 174 milyar 467 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.
17 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 246 milyon dolar azalışla 61 milyar 821 milyon dolara geriledi.
Aynı dönemde altın rezervleri 5 milyar 800 milyon dolar artışla 112 milyar 647 milyon dolara yükseldi.
10 Nisan'da brüt döviz rezervleri 64 milyar 67 milyon dolar seviyesindeydi.
TCMB'nin toplam rezervleri 10 Nisan haftasında 170 milyar 915 milyon dolardı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 17 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 552 milyon dolar artışla 170 milyar 915 milyon dolardan 174 milyar 467 milyon dolara çıktı.

TCMB REZERVLERİ OCAK 2024'TEN BU YANA ŞÖYLE (MİLYON DOLAR):

TarihAltın Rezervleri (milyon dolar)Brüt Döviz Rezervleri (milyon dolar)Toplam Rezervler (milyon dolar)
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
25.07.202585.22386.625171.848
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
17.10.2025111.16987.273198.442
14.11.2025107.38980.043187.432
26.12.2025116.89476.978193.872
30.01.2026133.75384.405218.158
13.02.2026132.19979.586211.784
06.03.2026134.70762.770197.478
19.03.2026116.16661.292177.458
27.03.2026100.04955.290155.339
03.04.2026103.22958.417161.645
10.04.2026106.84764.067170.915
17.04.2026112.64761.821174.467
