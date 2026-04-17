Ekonomi
Merkez Bankası açıkladı: Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ne göre Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, 28 milyon ABD doları artarak Şubat ayı itibarıyla 173,5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), Şubat ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre, Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, 28 milyon ABD doları artarak Şubat ayı itibarıyla 173,5 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) istatistiklerini açıkladı.
Türkiye'nin KVDB stoku Şubat ayı itibarıyla 28 milyon ABD doları artarak 173,5 milyar ABD doları oldu.
Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku 239,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
Bankalar kaynaklı KVDB stoku bir önceki aya göre %0,5 azalarak 77,2 milyar ABD doları oldu.
Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku ise bir önceki aya göre %1,9 artarak 69,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.
KVDB stokunun %34,6'sı ABD doları, %26,0'ı Euro, %26,5'i Türk lirası ve %12,9'u diğer döviz cinslerinden oluştu.
KalemDeğer (Milyar ABD Doları)Değişim (Aylık)
Kalan vadeye göre KVDB stoku (vadesi 1 yıl veya daha az)239,2-
Bankalar kaynaklı KVDB stoku77,2%0,5 azalış

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında azalarak 8,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 5,6 oranında azalışla 18,3 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı 22,2 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatlar yüzde 3,3 oranında artarak 28,0 milyar ABD doları oldu. Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak 69,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 1,6 oranında artarak 62,4 milyar ABD doları olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 5,4 artarak 7,2 milyar ABD doları oldu.

AçıklamaDeğer (Milyar ABD Doları)Değişim Oranı (Önceki Aya Göre)
Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler8.8-2.1%
Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı18.3-5.6%
Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı22.2Belirtilmemiş
Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları28.0+3.3%
Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku69.6+1.9%
Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri62.4+1.6%
Nakit kredi kaynaklı yükümlülükler7.2+5.4%

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 34,6’sının ABD doları, yüzde 26,0’sının Euro, yüzde 26,5’inin Türk lirası ve yüzde 12,9’unun diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri 70,4 milyar dolara düşerken, ticari kredi yükümlülükleri 63,1 milyar dolara yükseldi.

