Google Play App Store
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
25°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye'nin ödemeler dengesi fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Açıklanan rapora göre; Türkiye'nin cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 766 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 6 milyar 29 milyon dolarlık fazla oluştu.

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye’nin ödemeler dengesi fazla verdi
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilerine göre, Temmuz 2025'te cari işlemler hesabı 1 milyar 766 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 6 milyar 29 milyon dolarlık fazla oluştu. Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı açığı 4 milyar 635 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye’nin ödemeler dengesi fazla verdi

Yıllıklandırılmış verilere göre, temmuz ayında cari açık yaklaşık 18,8 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 62,7 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62 milyar dolar fazla, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,7 milyar dolar ve 380 milyon dolar açık verdi.

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye’nin ödemeler dengesi fazla verdi

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 8 milyar 24 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 417 milyon dolar ve 6 milyar 209 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye’nin ödemeler dengesi fazla verdi

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 9 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan "Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2024" bülteni çerçevesinde, Hizmetler Dengesi kalemi 2023-2024 yılları ve 2025 Ocak-Haziran dönemi için revize edildi.

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye’nin ödemeler dengesi fazla verdi

Yapılan revizyon, hizmetler dengesi net gelirlerini 2023 yılında 1 milyar 592 milyon dolar ve 2024 yılında 623 milyon dolar negatif yönlü etkilerken, 2025 Ocak-Haziran döneminde ise 154 milyon dolar pozitif yönlü etki etti.

