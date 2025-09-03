Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz indirimi hakkında açıklama

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan bugün açıklanan enflasyon rakamları ardından faiz indirimi hakkında açıklamalarda bulundu. Karahan, "Yüksek enflasyon yatırım iştahını zayıflatır, büyümeyi tüketime dayalı hale getirir. Fiyat istikrarı sağlandığında ise uzun vadeli yatırım ortamı güçlenir, faizler kalıcı olarak düşer ve büyüme sürdürülebilir olur" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz indirimi hakkında açıklama
Merkez Bankası Başkanı, toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak sunacaklarını belirterek, "Faiz indirimi kontrol altındayken etkili olur. Önemli olan politika faizinin seviyesi değil, enflasyon beklentilerinin yönetilmesidir. Beklentiler iyileştikçe uzun vadeli faizler düşüyor, vadeler uzuyor. Yüksek enflasyon yatırım iştahını zayıflatır, büyümeyi tüketime dayalı hale getirir. Fiyat istikrarı sağlandığında ise uzun vadeli yatırım ortamı güçlenir, faizler kalıcı olarak düşer ve büyüme sürdürülebilir olur." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz indirimi hakkında açıklama

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)'nun istişare toplantısına katılan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Merkez Bankası rezervlerinin iki yıl öncesine göre 115 milyar doların üzerinde artışla toplamda 178 milyar doları aştığını ve yeni bir rekor düzeyine ulaştıklarını, swap harici net rezervlerin ise 56,7 milyar dolar seviyesine çıktığını belirtti. Her kalemde dezenflasyonun devam ettiğini dile getiren Fatih Karahan, toplumsal refaha en büyük katkıyı ise fiyat istikrarını sağlayarak sunacaklarını söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz indirimi hakkında açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Bursa iş dünyası ile gerçekleştirdiği buluşmada "Para Politikası ve Ekonomik Görünüm" başlıklı sunumunda, son yıllarda uygulanan sıkı para politikalarının sonuçlarını paylaştı. Bursa'daki istişare toplantısında iş dünyasının gündemi ve beklentileri masaya yatırıldı. Karahan, Bursa bölgesinde son beş yılda bin 100'den fazla firma ile görüşme yapıldığını hatırlatarak, bu görüşmelerden elde edilen bilgilerin karar süreçlerinde yol gösterici olduğunu vurguladı.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz indirimi hakkında açıklama

REZERVLERDE REKOR ARTIŞ, KKM'DE GERİLEME

Karahan, Merkez Bankası yönetimi olarak fiyat istikrarına odaklandıklarını söyledi. Merkez Bankası rezervlerinin iki yıl öncesine göre 115 milyar doların üzerinde artışla toplamda 178 milyar doları aştığını ve yeni bir rekor düzeyine ulaştıklarını belirten Karahan, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının da 2023 yılının Ağustos ayında 143 milyar dolara kadar yükseldiğini, ancak Ağustos 2025 itibarıyla söz konusu yükümlülüğün 10 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Fatih Karahan, swap harici net rezervlerin ise 56,7 milyar dolar seviyesine çıktığını söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz indirimi hakkında açıklama

HİZMET ENFLASYONU YÜZDE 50'NİN ALTINA İNDİ

Mayıs 2024'te yüzde 75 ile zirve yapan enflasyonun bugün yüzde 33 seviyelerine indiğini söyleyen Karahan, yıl sonunda enflasyonun yüzde 29'un altına düşmesini beklediklerini açıkladı. Enflasyonun farklı kalemlerindeki gelişmeleri de paylaşan Karahan: "Temel mallar enflasyonu yüzde 20'ye, gıda enflasyonu yüzde 28'e geriledi. Hizmet enflasyonu yüzde 50'nin altına inse de kira ve eğitim kalemleri nedeniyle yüksek seyrediyor. Her kalemde dezenflasyon sürüyor. Beklentilerdeki iyileşme, piyasa faizlerinin düşmesini destekliyor." diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz indirimi hakkında açıklama

MALİYET ARTIŞLARI GERİLEDİ

Fiyat istikrarının, yatırım ve üretim ortamını iyileştireceğine dikkat çeken Karahan, toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacaklarını ifade etti. Tüketim talebinin ılımlı seyretmesinin yanı sıra üreticinin maliyet artışlarının gerilediğini vurgulayan Karahan, "Konkordato talep eden firmaların ekonomideki payı görece düşük." şeklinde konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz indirimi hakkında açıklama

"SAĞLIKLI BÜYÜME İÇİN FİYAT İSTİKRARI ŞART"

Faiz indirimlerinin ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabileceğinin altını çizen Karahan, "Önemli olan politika faizinin seviyesi değil, enflasyon beklentilerinin yönetilmesidir. Beklentiler iyileştikçe uzun vadeli faizler düşüyor, vadeler uzuyor." değerlendirmesinde bulundu. Fatih Karahan, "Yüksek enflasyon yatırım iştahını zayıflatır, büyümeyi tüketime dayalı hale getirir. Fiyat istikrarı sağlandığında ise uzun vadeli yatırım ortamı güçlenir, faizler kalıcı olarak düşer ve büyüme sürdürülebilir olur." diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz indirimi hakkında açıklama

BTSO Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya, Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, iş dünyası kuruluşlarının temsilcileri, BTSO yönetim kurulu ve meclis divanı üyeleri, BTSO meclis ve komite üyeleri ile sektör temsilcileri katıldı.

