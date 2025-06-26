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 | Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası Başkanı'ndan kritik uyarı: Bir saatte müdahale edebiliriz

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) ödeme sistemleri zirvesinde konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, Dijital finans sorunlarında önemli olanın teknolojik altyapı yatırımları, yönetim ve acil müdahale yeteneği olduğunu belirtti.

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Merkez Bankası Başkanı'ndan kritik uyarı: Bir saatte müdahale edebiliriz
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 12:32

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) düzenlediği Ödeme Sistemleri Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, finansal sistemin güvenliği ve sürekliliği açısından siber güvenliğin önemine dikkat çekti. Karahan, Merkez Bankası’nın bu alandaki önceliklerini, hazırlıklarını ve teknolojik altyapı yatırımlarını kamuoyuyla paylaştı.

Merkez Bankası Başkanı'ndan kritik uyarı: Bir saatte müdahale edebiliriz

“Siber güvenlik bizim için öncelik olmaya devam ediyor,” diyen Karahan, olası saldırılara karşı bankanın iç sistemlerinde yüksek müdahale kapasitesine sahip olduğunu belirterek, “Merkez Bankası kendi içerisinde bir sorun yaşarsa, bunu bir saat içinde giderebilme yeteneğine sahibiz” ifadesini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı'ndan kritik uyarı: Bir saatte müdahale edebiliriz

Fatih Karahan, olası kriz senaryolarına karşı çok katmanlı bir hazırlık stratejisi yürüttüklerini de vurguladı. “Önemli görevlerde yedekleme yöntemlerine başvurarak riskleri dağıtıyoruz” dedi. Döviz ve repo piyasalarında sadece siber saldırılara değil, doğal afetler gibi diğer olağanüstü durumlara karşı da hazırlık yapıldığını söyledi.

Merkez Bankası Başkanı'ndan kritik uyarı: Bir saatte müdahale edebiliriz

“Küçük aksaklıklar büyük riskleri beraberinde getirebiliyor” diyerek bu alanda sıfır hata yaklaşımının önemine dikkat çeken Karahan, kurum içi altyapı çalışmalarının artırıldığını ve sürekli güncellendiğini belirtti. Konuşmasında dijital finansal sistemlerin sürdürülebilirliği açısından teknolojik altyapı yatırımlarının hayati rol oynadığını vurgulayan Karahan, bu sürecin sadece sistem yatırımıyla sınırlı olmadığını, etkin yönetim ve acil müdahale yeteneğinin de en az teknoloji kadar kritik olduğunu ifade etti.

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ETİKETLER
#tcmb
#fatih karahan
#siber güvenlik
#türkiye bankalar birliği
#Finansal Sistem Güvenliği
#Kriz Yönetimi
#Ekonomi
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