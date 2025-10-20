Menü Kapat
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası duyurdu: Net uluslararası yatırım pozisyonu açığı belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla eksi 341,7 milyar ABD dolar oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 11:40

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), Ağustos 2025 dönemine ilişkin (UYP) verilerini açıkladı.

Merkez Bankası duyurdu: Net uluslararası yatırım pozisyonu açığı belli oldu!

Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre yüzde 2,2 oranında artışla 386,9 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 0,8 oranında artışla 728,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla eksi 341,7 milyar ABD dolar oldu. Net UYP açığı önceki ay 343,9 milyar dolar seviyesindeydi.

REZERV VARLIKLAR REKORDA

Rezerv varlıklar 9,1 milyar ABD doları artarak 178.4 milyar ABD doları ile tarihsel olarak en yüksek değere ulaştı. Varlık kalemleri bir önceki ay sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,1 oranında artarak 71,6 milyar ABD doları olurken, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,2 oranında azalarak 132,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası duyurdu: Net uluslararası yatırım pozisyonu açığı belli oldu!

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 2,6 oranında azalarak 39,8 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet’in yükümlülükleri yüzde 8,9 oranında artarak 15,5 milyar ABD doları oldu. Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışın etkisiyle, 2025 yılı Temmuz ayına göre yüzde 1,2 oranında artışla 223,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları kalemi yüzde 1,6 oranında artarak 127,9 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,4 oranında artarak 377,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

