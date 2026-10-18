Hem piyasalar hem de yatırımcıların yeni haftadaki odak noktası, Merkez Bankası’nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı oldu. Piyasadaki genel beklenti, politika faizinin 100 baz puan düşürülerek yüzde 37’den yüzde 36 seviyesine çekilmesi yönünde şekilleniyor. Öte yandan yıl sonu beklentisi ise yüzde 35 olacağı şeklinde. Ekonomi yazarı Necmettin Batırel, TGRT Haber'den Şenay Yurtalan'a yaptığı özel açıklamada, beklenen faiz indiriminin piyasalardaki yansımalarını ve kurlar üzerindeki olası etkilerini detaylarıyla paylaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirirse dolar uçar mı? Necmettin Batırel piyasayı tutacak formülü açıkladı Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalar politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekilmesini beklerken, ekonomi yazarı Necmettin Batırel kararın olası ekonomik etkilerini ve piyasa yansımalarını değerlendirdi. Piyasalarda ana beklenti politika faizinin yüzde 37'den yüzde 36'ya indirilmesi, yıl sonu beklentisi ise yüzde 35 olması yönündedir. Beklenen faiz indiriminin temel gerekçeleri olarak Eylül ayında başlayan yıllık enflasyondaki gerileme eğilimi ve iç talepteki belirgin soğuma gösterilmektedir. Eylül ayı enflasyonunun yüzde 29,73 olduğu belirtilirken, faiz yüzde 36'ya indirilse dahi Merkez Bankası'nın yaklaşık 6,27 puanlık pozitif reel faiz sunmaya devam edeceği ifade edilmektedir. 100 baz puanlık indirimin piyasa tarafından büyük ölçüde fiyatlandığı ve pozitif reel getiri nedeniyle kurlarda şok bir artışa yol açmayacağı öngörülmektedir. Karar metninde dezenflasyon sürecinin tamamlanmadığı vurgulanarak "temkinli gevşeme" ve "sıkı likidite" dengesini gözeten mesajlar verilmesi beklenmektedir.

PİYASALARDA 100 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Ekonomi yazarı Necmettin Batırel piyasalardaki politika faiz indirimi beklentisi ve bu kararın etkilerini şu şekilde değerlendirdi;

Yeni haftada piyasaların ve yatırımcıların odak noktasında Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı karar var. Ana beklenti faizin 100 baz puan aşağı çekilerek yüzde 37’den yüzde 36’ya indirilmesi yönünde. Yılsonu için yüzde 35 öngörülüyor. Temel gerekçe Eylül ayında başlayan yıllık enflasyondaki gerileme eğilimi ve iç talepteki belirgin soğuma. Sıkı para politikasının gevşetilmesi (faiz indirimleri) iktisadi faaliyetleri canlandırmayı hedefler ancak bu değişimin hızı ve zamanlaması ekonomide 3 farklı gelişmeyi beraberinde getirir. Birincisi bankaların kredi faizleri geriler, şirketlerin finansmana erişimi kolaylaşır ve yatırımlar kademeli olarak artar. İkincisi Faizlerdeki 100 baz puanlık düşüş mevduat getirisini bir süre daha enflasyonun üzerinde (pozitif reel faiz) tutacağı için yerli yatırımcı TL'de kalır. Üçüncüsü ülke için en önemlisi, büyüme hızı artar, iç talepteki daralma önlenir.

BEKLENEN İNDİRİM DOLARI UÇURUR MU?

Peki faiz indirimi TL’yi zayıflatarak döviz talebini arttırır mı? 100 puanlık indirim piyasa tarafından büyük ölçüde fiyatlandığı için kurlarda şok artışa yol açmaz. Finansal piyasalar genel olarak beklenen kararları önceden satın alır. Eylül ayı enflasyonu %29,73 seviyesindedir. Politika faizi %36'ya indirilse dahi, Merkez Bankası +6,27 puan civarında pozitif bir reel faiz sunmaya devam edecek. Bu yüksek reel getiri, TL mevduatların cazibesini tamamen ortadan kaldırmayacağı için yatırımcıların kitleler halinde dövize (dolarizasyona) hücum etmesini engelleyen en büyük kalkandır. Karar piyasa konsensüsüne paralel olduğu için kontrollü seyir yaşanır. Dövize yönelişini asıl tetikleyecek unsur 100 puanlık indirimden ziyade, karar metninde Merkez Bankası'nın sonraki aylar için vereceği mesaj. Ana beklentiye göre karar metninde "temkinli gevşeme" ve "sıkı likidite" dengesini kuran sinyal verecektir. Faiz indiriminin bir "gevşeme serisi" başlangıcı değil, veriye dayalı ve ölçülü bir adım olduğu belirtilecektir. Böylece piyasada faizlerin kontrolsüzce düşeceği algısını yıkmak ve döviz kuru üzerindeki olası baskıyı azaltmak hedeflenecektir.

"TL'YE OLAN GÜVENİN KORUNMASI AMAÇLANACAKTIR"

Yıllık enflasyonun %30’un altına inmesi memnuniyetle karşılanırken; hizmet enflasyonundaki katılık, ulaştırma grubundaki yüksek seyir ve kira fiyatlarındaki risklerin yakından takip edildiği metne yansıyacaktır. Beklentilerin çıpalanması adına dezenflasyon sürecinin henüz tamamlanmadığı ve erken bir zafer ilan edilmediği hissettirilecektir. Yabancı portföy girişlerinin devamlılığı ve TL'ye olan güvenin korunması amaçlanacaktır. Faiz indirilirken, piyasadaki likidite fazlasının sterilize edilmesine yönelik zorunlu karşılıklar ve makroihtiyati araçların aktif biçimde kullanılacağı sinyali verilecektir. Son dönemde rezervlerde yaşanan dalgalanmalar ve fon piyasasındaki hareketlilik karşısında finansal istikrarı koruma kararlılığı gösterilecektir.

Özetle Karar Metninin Tonu: Banka, faizi indirirken kurumsal metinde oldukça şahin ve temkinli bir güvercin ton kullanacaktır. Piyasaya "Ekonomideki yavaşlamayı ve enflasyondaki düşüşü görerek alanı değerlendiriyoruz ancak enflasyon riskleri tamamen geçene kadar finansal koşulları gevşetmeyeceğiz" mesajı verilecektir.

İŞTE PİYASAYI TUTACAK FORMÜL

Ekonomi yazarı Necmettin Batırel piyasayı tutacak formülü şu şekilde sıraladı:

Ölçülü Adım, Sıkı Takip!

Merkez'in İndirim Dengesi

Faiz Düşecek, Kalkan Sürecek

Piyasa Satın Aldı: Gözler Mesajda!

Merkez’den Kontrollü Gevşeme