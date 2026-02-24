Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Hanehalkı Beklenti Anketi'ni açıkladı. Şubat ayı anket sonuçlarına göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Merkez Bankası açıkladı: Hanehalkı enflasyon beklentisi yüzde 48.81 TCMB'nin ilk kez açıkladığı Hanehalkı Beklenti Anketi'ne göre, Şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi %48,81 ile sabit kalırken, dolar/TL beklentisi 51,56 TL'ye geriledi. TCMB, Hanehalkı Beklenti Anketi'ni ilk kez yayımladı. Şubat ayı anketinde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi %48,81 ile değişmedi. Hanehalkı, fiyatları en çok artan ve artması beklenen ürün/hizmet gruplarını "gıda" ile "yakıt ve enerji" olarak belirledi. 12 ay sonrası dolar/TL kuru beklentisi 51,56 TL'ye geriledi.

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları ‘’gıda’’ ile ‘’yakıt ve enerji’’ olarak belirlendi. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 41,1 oldu.

12 ay sonrası dolar/TL kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,71 TL azalarak 51,56 TL'ye geriledi.