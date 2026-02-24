Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası açıkladı: Hanehalkı enflasyon beklentisi yüzde 48.81

Merkez Bankası Hanehalkı Beklenti Anketi'nin şubat ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 oldu. Dolar/TL kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,71 TL azalarak 51,56 TL'ye geriledi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
10:10
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
10:24

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), Hanehalkı Beklenti Anketi'ni açıkladı. Şubat ayı anket sonuçlarına göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 oldu.

HABERİN ÖZETİ

Merkez Bankası açıkladı: Hanehalkı enflasyon beklentisi yüzde 48.81

Merkez Bankası açıkladı: Hanehalkı enflasyon beklentisi yüzde 48.81

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları ''gıda'' ile ''yakıt ve enerji'' olarak belirlendi. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 41,1 oldu.

Merkez Bankası açıkladı: Hanehalkı enflasyon beklentisi yüzde 48.81

12 ay sonrası dolar/TL kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,71 TL azalarak 51,56 TL'ye geriledi.

