Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan yeni karar, 28 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan tebliğe göre, Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni iptal edildi.

KARARIN YASAL DAYANAĞI

TCMB'nin 27 Kasım 2026 tarihli kararında, iptal işleminin yasal gerekçelerine yer verildi. Buna göre şirkete, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 17 Ekim 2024 tarihinde verilen faaliyet izni, aynı kanunun 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının b bendi ile 19'uncu maddesi hükümleri gereğince sonlandırıldı.