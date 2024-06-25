25 Haziran 2024 14:37 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 14:39

Merkez Bankası rezervleri 146.3 milyar dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı

Merkez Bankası rezervleri 146.3 milyar dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı

Fitch, Türk bankacılık sektörünün nötr olan değerlendirmesini iyileşiyor olarak güncelledi

Fitch, Türk bankacılık sektörünün nötr olan değerlendirmesini iyileşiyor olarak güncelledi

Merkez'in rezervleri 146.3 milyar dolara yükselerek rekora imza attı.

Rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını duyurdu.

REZERVLER TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRDI

Merkez'in toplam rezervleri 146 milyar 152 milyon dolardan 146.3 dolara çıktı.

Böylece rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.