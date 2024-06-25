Merkez Bankası rezervleri 146.3 milyar dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
25 Haziran 2024 14:37 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 14:39
Merkez Bankası'ndan sevindiren haber geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri yeni rekor kırdı. Yükselişe geçen rezervler 146.3 milyar dolar oldu.
Merkez'in rezervleri 146.3 milyar dolara yükselerek rekora imza attı.
Rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını duyurdu.
REZERVLER TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRDI
Merkez'in toplam rezervleri 146 milyar 152 milyon dolardan 146.3 dolara çıktı.
Böylece rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.
Kaynak: tgrthaber.com