Merkez Bankası rezervleri düştü

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 9,93 milyar dolar azalarak 68 milyar 6 milyon dolara düştü. Son beş haftada rezervlerde yaklaşık 29,8 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı. Altın rezervleri 76 milyar 422 milyon dolardan 79 milyar 481 milyon dolara çıktı ve yeni zirvesine ulaştı