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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Merkez Bankası rezervleri düştü

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 9,93 milyar dolar azalarak 68 milyar 6 milyon dolara düştü. Son beş haftada rezervlerde yaklaşık 29,8 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı. Altın rezervleri 76 milyar 422 milyon dolardan 79 milyar 481 milyon dolara çıktı ve yeni zirvesine ulaştı

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 14:50

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 147,5 milyar dolara geriledi. Son 5 haftada rezervlerde yaklaşık 30 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı.

Merkez Bankası rezervleri düştü

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ GERİLEDİ

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Nisan haftasında 2 milyar 250 milyon dolar azalarak 147,5 milyar dolara geriledi. Döviz rezervleri, önceki dört hafta yaşanan düşüşünü, geçen hafta da sürdürdü; son 5 haftada düşüş 30 milyar dolara yaklaştı.

Merkez Bankası rezervleri düştü
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  • 11 Nisan ile sona eren haftada döviz rezervler 9 milyar 932 milyon dolar azalarak 77 milyar 838 milyon dolardan 68 milyar 6 milyon dolara geriledi. Böylece son beş haftada rezervlerde düşüş yaklaşık 29,8 milyar dolara ulaştı.
  • Altın rezervleri 76 milyar 422 milyon dolardan 79 milyar 481 milyon dolara çıktı ve yeni zirvesine ulaştı. Böylece toplam rezervler 154 milyar 260 milyon dolar olan seviyesinden, 147 milyar 488 milyon dolara geldi.
  • Bir önceki hafta 48 milyar 701 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 9 milyar 837 milyon dolar azalarak 38 milyar 874 milyon dolara indi.
Merkez Bankası rezervleri düştü
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