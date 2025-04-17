Kamu işçileri toplu sözleşme zam masası ısındı! 4D'li işçi maaşı memur maaşını geçecek mi?

Kamu işçileri toplu sözleşme zammı 2025 belli olacak. Bu yıla damga vuracak önemli pazarlıklardan biri kamu işçileri için yapılıyor. Yaklaşık 600 bin 4D’li kamu işçisi, hükümetle sendikalar arasında süren Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmelerini büyük bir dikkatle takip ediyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak hareket ettiği bu süreçte talepler net, beklentiler yüksek. Eğer sendikaların talepleri kabul edilirse, 4D’li kamu işçileri tarihi bir artışla karşı karşıya kalacak. Aksi halde ise pazarlık masasında tansiyon tıpkı asgari ücret zammı pazarlıkları gibi yeniden yükselebilir.

4D kamu işçisi toplu sözleşme için geri sayım başladı. 2025 zam pazarlığında son durum merak ediliyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, Şubat 2025’te taleplerini resmi olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sundu. Taleplerin başında en dikkat çekeni ise "En düşük günlük brüt ücretin 1.800 TL’ye yükseltilmesi" oldu. Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi devam ederken, işçilerin ne kadar maaş istekleri merak ediliyor. Gözler işçi maaşlarının memur maaşlarını geçip geçmeyeceğinde.

600 BİN KAMU İŞÇİSİNİN ZAM TALEPLERİ MASADA

Sendikalar, 2025’in ilk 6 ayı için %50 zam, ikinci 6 ay için %25 zam ve bunun üzerine de %10 refah payı talep ediyor. Yani sadece enflasyonu değil, artan yaşam maliyetini de telafi edecek bir artış hedeflendi.

4D KAMU İŞÇİSİ İÇİN EN DÜŞÜK ÜCRET 1.800 TL OLSUN

27 Şubat 2025’te başlayan müzakere süreciyle zam gidişatı hız kazandı. Taraflar şimdiye kadar idari maddelerin büyük bölümünde anlaşma sağladı. Ancak işin en can alıcı kısmı olan ücret artışları ve sosyal haklar konusunda henüz net bir uzlaşı yok.

GÖZLER HÜKÜMETTE KABUL EDİLECEK Mİ?

İşçilerin heyecanı ve sabırsızlığı gün geçtikçe artıyor. Çünkü bu zam, yalnızca bir maaş artışı değil, ev geçindiren, borç ödeyen, çocuğunu okutmaya çalışan yüz binlerce ailenin geleceğiyle ilgili. Hükümetin ne yönde bir teklif sunacağı merakla bekleniyor. Kabul gelirse, bu zam 2025’in en büyük ekonomik adımlarından biri olacak.

MAYIS BAŞINDA HABER GELEBİLİR

En geç Mayıs ayı başında görüşmelerin tamamlanması ve yeni zam oranlarının duyurulması bekleniyor. Eğer sendikaların talepleri kabul edilirse, 4D’li kamu işçileri tarihi bir artışla karşı karşıya kalacak. Aksi halde ise pazarlık masasında tansiyon tıpkı asgari ücret zammı pazarlıkları gibi yeniden yükselebilir.

TOPLU SÖZLEŞME MASASI ISINDI

2025 yılı için kamu işçilerine yapılacak zam oranı henüz netleşmedi ama beklenti büyük. Yaklaşık 600 bin 4D’li kamu işçisi, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak taleplerine gözünü çevirmiş durumda. İlk teklif verildi, şimdi top işveren tarafında. TÜHİS’in vereceği karşı teklif bekleniyor.

MEMUR-SEN’DEN HÜKÜMETE MESAJ

Memur-Sen, düzenlediği basın toplantısında hem kamu personel sistemiyle ilgili geniş çaplı bir rapor sundu hem de hükümete çağrıda bulundu.

BU KANUN TORBA YASADA OLMAZ

Genel Başkan Ali Yalçın, "Toplu Sözleşme Kanunu eksik, gelin bunu birlikte düzeltelim" diyerek torba yasa içinde görüşülmesine karşı çıktı. Ayrıca grev hakkı, adil Hakem Kurulu ve toplu sözleşme süresinin uzatılması gibi önemli başlıkları da masaya koydu.

İŞÇİ MAAŞI MEMUR MAAŞINI SOLLAYACAK MI?

Kamu işçileri istedikleri zam oranının alıp almayacağı merak konusu olurken, taleplerini anlatan Demiryol-iş Sendikası Malatya Şube Başkanı Hikmet Kazgan, BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu.

İŞÇİLER ZAM DEĞİL TELAFİ İSTİYOR

Kamu işçilerinin 2025 toplu sözleşme süreci devam ederken, Kazgan, bir önceki sözleşmeden dolayı 32 bin TL’lik enflasyon kaybı yaşandığını belirterek, "Önce bu kayıp telafi edilmeli, sonra zam pazarlığı yapılmalı" dedi.

YÜZDE 50 ZAM YETMEZ

Kazgan’ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise maaşların işçiyi elde tutmaya yetmemesi.

"Şu an 32-33 bin TL maaş alıyoruz. Yüzde 50 zam gelse bile 50 bin TL oluyor. Ama bu da yetmez, bu hayat pahalılığında yine geçinemeyiz" diyen Kazgan, işçilerin başka kurumlara kaçtığını, bunun da kurumu zor durumda bıraktığını vurguladı.