Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında 205 milyar 177 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 16:13

Türkiye Cumhuriyet haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 16 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt 4 milyar 808 milyon dolar artışla 84 milyar 155 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 9 Ocak'ta 79 milyar 347 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı

Bu dönemde de 4 milyar 294 milyon dolar yükselişle 116 milyar 728 milyon dolardan 121 milyar 22 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 102 milyon dolar artışla 196 milyar 75 milyon dolardan 205 milyar 177 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, ilk kez 200 milyar doları aştı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DEĞERLENDİRME

Verilerin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimsek sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimsek, rezervlerin tarihi zirvesinde olduğunu vurgularken "Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler yaklaşık 107 milyar dolar arttı" dedi.

https://x.com/memetsimsek/status/2014310319502286922

