Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı!

07 Kasım 2024 14:56 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 14:57

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Geçtiğimiz hafta 221 milyon dolar daha artarak 159 milyar 398 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Enflasyon en çok gıda ve temel mal gruplarını vurdu! Merkez Bankası, ekim ayı fiyat gelişmelerini açıkladı

Enflasyon en çok gıda ve temel mal gruplarını vurdu! Merkez Bankası, ekim ayı fiyat gelişmelerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, 1 Kasım itibarıyla toplam rezervler 159 milyar 398 milyon dolardan, 159 milyar 619 milyon dolara çıktı. Böylece rezervler üst üste üçüncü haftasında da zirveyi gördü.

Brüt rezervler 93 milyar 504 milyon dolardan 93 milyar 5 milyon dolara düşerken, altın rezervleri 65 milyar 894 milyon dolardan 66 milyar 614 milyon dolara gelerek, yeni zirve seviyesini gördü. Bir önceki hafta 60 milyar 890 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 270 milyon dolar artarak 61 milyar 160 milyon dolara yükseldi.