Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı! Bakan Şimşek'ten açıklama geldi

26 Eylül 2024 15:17 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 15:21

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçtiğimiz hafta 156 milyar 392 milyon dolara çıktı. Rezervler tüm zamanların zirvesine yükselirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçtiğimiz hafta 156 milyar 392 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

TÜM ZAMANLARINN ZİRVESİ

Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Eylül haftasında toplam rezervler, bir önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolar​ artarak 156 milyar 392 milyon dolar oldu. Bankanın toplam rezervleri tüm zamanların zirvesine yükseldi.

Altın​ rezervleri 61,394 milyar dolardan 62,283 milyar dolara yükselirken TCMB​ döviz rezervleri ise 92,155 milyar dolardan 94,108 milyar dolara çıktı.

EŞİK SEVİYEYİ AŞTI

Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​ sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek şunları kaydetti:

Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

Swap hariç net rezervler ise geçen yılın Mayıs ayına göre 90,5 milyar dolar artışla 5,5 yılın zirvesi olan 29,9 milyar dolara yükseldi.

Rezerv​ yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı.

Programımız sayesinde azalan cari açık ve artan rezervler risk primimizi düşürürken finansal istikrarımızı güçlendiriyor.