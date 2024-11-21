Merkez Bankası rezervlerinde düşüş!

21 Kasım 2024 14:45 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 14:51

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini yayınladı. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 157 milyar 308 milyon dolardan 156 milyar 684 milyon dolara düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalıkrezerv​ verilerini açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 624 milyon dolarlık bir azalışla 157 milyar 308 milyon dolardan 156 milyar 684 milyon dolara düştü.

ALTIN​ REZERVLERİ DÜŞTÜ

Altın rezervlerinde ise daha belirgin bir gerileme gözlendi. Geçtiğimiz hafta 65 milyar 187 milyon dolar olan altın rezervleri, 62 milyar 594 milyon dolara gerileyerek yaklaşık 2,6 milyar dolarlık bir kayıp yaşadı.

Döviz rezervlerinde ise farklı bir hareketlilik görüldü. 92 milyar 121 milyon dolardan 94 milyar 90 milyon dolara çıkan döviz rezervleri, toplam rezerv kaybını bir nebze dengelese de altın rezervlerindeki düşüşün etkisini sınırlayamadı. Merkez Bankası’nın rezervlerindeki bu dalgalanma, piyasalarda dikkatle takip ediliyor.