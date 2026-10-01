Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde düşüş ivmesi devam ediyor.

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HABERİN ÖZETİ Merkez Bankası rezervlerinde düşüş eğilimi sürüyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde düşüş ivmesi devam ediyor. 25 Eylül haftasında brüt rezervler 3,2 milyar dolar düşüşle 171,2 milyar dolara geriledi ve iki ayın en düşük seviyesine çekildi. Aynı haftada net rezervler de 2,5 milyar dolar düşüşle 53,4 milyar dolara geriledi.

TCMB verilerine göre 25 Eylül haftasında brüt rezervler 3,2 milyar dolar düşüşle 171,2 milyar dolara geriledi. Brüt rezervlerdeki düşüş beşinci haftasını tamamlamış oldu. Aynı zamanda brüt rezervler iki ayın en düşük seviyesine çekildi. Aynı haftada net rezervler de 2,5 milyar dolar düşüşle 53,4 milyar dolara geriledi.