Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında 215 milyar 614 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 23 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 47 milyon dolar artışla 86 milyar 202 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 16 Ocak'ta 84 milyar 155 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 8 milyar 390 milyon dolar yükselişle 121 milyar 22 milyon dolardan 129 milyar 412 milyon dolara ulaştı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 437 milyon dolar artışla 205 milyar 177 milyon dolardan 215 milyar 614 milyon dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler, üst üste ikinci haftada rekor seviyeye ulaştı.

TCMB REZERVLERİ, OCAK 2024'TEN BU YANA ŞÖYLE (MİLYON DOLAR):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler

26.01.2024 48.007 89.154 137.161

23.02.2024 49.271 82.479 131.750

29.03.2024 54.378 68.748 123.126

26.04.2024 59.113 64.967 124.080

31.05.2024 59.740 83.909 143.648

28.06.2024 58.077 84.833 142.910

19.07.2024 59.214 94.695 153.910

29.08.2024 60.043 89.329 149.373

27.09.2024 63.566 93.824 157.390

25.10.2024 65.894 93.504 159.398

1.11. 2024 66.614 93.005 159.619

13.12.2024 65.307 98.175 163.482

24.01.2025 68.232 99.328 167.560

14.02.2025 72.475 100.677 173.152

21.03.2025 74.785 88.328 163.114

04.04.2025 76.422 77.838 154.261

30.05.2025 83.164 70.026 153.190

13.06.2025 86.543 72.744 159.289

25.07.2025 85.223 86.625 171.848

29.08.2025 87.326 91.031 178.357

05.09.2025 90.931 89.176 180.107

17.10.2025 111.169 87.273 198.442

14.11.2025 107.389 80.043 187.432

26.12.2025 116.894 76.978 193.872

02.01.2026 114.526 74.564 189.090

09.01.2026 116.728 79.347 196.075

16.01.2026 121.022 84.155 205.177

23.01.2026 129.412 86.202 215.614

