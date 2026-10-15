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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 15:07

Merkez Bankası toplam rezervleri 171,5 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. TCMB toplam rezervleri, 9 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 187 milyon dolar artışla 171 milyar 575 milyon dolara yükseldi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Merkez Bankası toplam rezervleri 171,5 milyar dolara yükseldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 15:07

, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 9 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 187 milyon dolar artışla 171 milyar 575 milyon dolara yükseldi.

Buna göre, 9 Ekim itibarıyla Merkez Bankasının 4 milyar 241 milyon dolar artarak 64 milyar 567 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 2 Ekim'de 60 milyar 326 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde ise 54 milyon dolar azalışla 107 milyar 62 milyon dolardan 107 milyar 8 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 187 milyon dolar artışla 167 milyar 388 milyon dolardan 171 milyar 575 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası toplam rezervleri 171,5 milyar dolara yükseldi

TCMB REZERVLERİ OCAK 2024'TEN BU YANA ŞÖYLE (MİLYON DOLAR):

Tarih    Altın Rezervleri    Brüt Döviz Rezervleri    Toplam Rezervler
26.01.2024    48.007    89.154    137.161
23.02.2024    49.271    82.479    131.750
29.03.2024    54.378    68.748    123.126
26.04.2024    59.113    64.967    124.080
31.05.2024    59.740    83.909    143.648
28.06.2024    58.077    84.833    142.910
19.07.2024    59.214    94.695    153.910
29.08.2024    60.043    89.329    149.373
27.09.2024    63.566    93.824    157.390
25.10.2024    65.894    93.504    159.398
1.11.2024    66.614    93.005    159.619
13.12.2024    65.307    98.175    163.482
24.01.2025    68.232    99.328    167.560
14.02.2025    72.475    100.677    173.152
21.03.2025    74.785    88.328    163.114
04.04.2025    76.422    77.838    154.261
30.05.2025    83.164    70.026    153.190
13.06.2025    86.543    72.744    159.289
25.07.2025    85.223    86.625    171.848
29.08.2025    87.326    91.031    178.357
05.09.2025    90.931    89.176    180.107
17.10.2025    111.169    87.273    198.442
14.11.2025    107.389    80.043    187.432
26.12.2025    116.894    76.978    193.872
30.01.2026    133.753    84.405    218.158
13.02.2026    132.199    79.586    211.784
27.03.2026    100.049    55.290    155.339
17.04.2026    112.647    61.821    174.467
26.05.2026    105.992    53.234    159.226
26.06.2026    94.954    54.251    149.205
24.07.2026    100.210    62.396    162.606
31.07.2026    100.637    63.811    164.448
21.08.2026    114.221    74.228    188.450
04.09.2026    113.841    70.406    184.247
11.09.2026    110.280    68.444    178.724
25.09.2026    109.640    61.563    171.204
02.10.2026    107.062    60.326    167.388
09.10.2026    107.008    64.567    171.575

TarihAltın Rezervleri (Milyon Dolar)Brüt Döviz Rezervleri (Milyon Dolar)Toplam Rezervler (Milyon Dolar)
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
25.07.202585.22386.625171.848
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
17.10.2025111.16987.273198.442
14.11.2025107.38980.043187.432
26.12.2025116.89476.978193.872
30.01.2026133.75384.405218.158
13.02.2026132.19979.586211.784
27.03.2026100.04955.290155.339
17.04.2026112.64761.821174.467
26.05.2026105.99253.234159.226
26.06.202694.95454.251149.205
24.07.2026100.21062.396162.606
31.07.2026100.63763.811164.448
21.08.2026114.22174.228188.450
04.09.2026113.84170.406184.247
11.09.2026110.28068.444178.724
25.09.2026109.64061.563171.204
02.10.2026107.06260.326167.388
09.10.2026107.00864.567171.575

 

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#altın rezervleri
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#tcmb
#brüt döviz rezervleri
#Toplam Rezervler
#Ekonomi
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