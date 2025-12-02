Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
13°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık uygulamasında değişikliği açıkladı.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 00:14
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 00:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirme hedefi doğrultusunda zorunlu karşılık uygulamasında değişikliklere gitti.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik

GEÇİCİ UYGULAMA BİTİRİLDİ

Buna göre yurt dışından doğrudan temin edilen uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış tutarına yıl sonuna kadar yüzde 0 oranında zorunlu karşılık uygulanmasına ilişkin geçici uygulamanın süresi uzatılmayacak.

Aynı zamanda döviz tevdiat hesabı ile altın mevduat hesapları arasındaki zorunlu karşılık oran farklılıkları giderildi. Uzun vadeli yabancı para mevduat dışı yükümlülüklerin zorunlu karşılık oranları düşürüldü.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik

Ayrıca 2022 yılında zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler kapsamına alınan finansman şirketlerinin yurt içi bankalara olan yükümlülükleri, tekrar kapsam dışına çıkarıldı.

Aynı tebliğ değişikliği kapsamında kredi büyümesi sınırlaması uygulamasının süresi 1 yıl daha uzatıldı.

Sadeleşme kapsamında vadesiz ve 1 aya kadar vadeli döviz mevduat/katılım fonunda oran, yüzde 32'den yüzde 30'a düşürülürken daha uzun vadeli döviz mevduat/katılım fonunda daha önce yüzde 22-28 olan oran, yüzde 26 olarak güncellendi.

Vadesiz ve 1 aya kadar vadeli kıymetli maden depo hesaplarında oran, yüzde 28'den yüzde 30'a çıkarılırken daha uzun vadeli kıymetli maden depo hesaplarında daha önce yüzde 24-28 olan oran, yüzde 26 olarak güncellendi.

1 yıla kadar vadeli yabancı para yükümlülüklerde oran, yüzde 21'de sabit bırakılırken oranlar, 2 yıla kadar vadeli yabancı para yükümlülüklerde yüzde 16'dan yüzde 10'a, 3 yıla kadar vadeli yabancı para yükümlülüklerde yüzde 11'den yüzde 8'e, 5 yıla kadar vadeli yabancı para yükümlülüklerde yüzde 7'den yüzde 3'e, 5 yıldan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerde yüzde 5'ten yüzde 0'a düşürüldü.

#Ekonomi
