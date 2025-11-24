Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanır? Bir sonraki toplantı tarihi

Merkez Bankası’nın Aralık oturumu piyasaların en sıcak konuları arasına girdi.

Politika faizinde yılın son adımının ne yönde olacağına dair soru işaretleri artarken, özellikle son dönemdeki para politikası açıklamaları yakından izleniyor.

Merkez Bankası tarafından paylaşılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi önceki anket döneminde yüzde 39,15 iken, bu dönem yüzde 39,35 seviyesine çıkmıştı.

Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı tahmini bu anket döneminde yüzde 38,28 olarak belirlenmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Toplantı takvimine bakıldığında Merkez Bankası Kasım ayında PPK oturumu gerçekleştirmeyecek.

Bir sonraki PPK toplantısı 11 Aralık 2025 tarihinde yapılacak.