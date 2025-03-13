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Ekonomi
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Editor
 | Kübra Çelepi

Merkez Bankası'nın döviz ve altın rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 165 milyar 417 milyon dolardan 169 milyar 915 milyon dolara çıktı. Altın rezervleri ise 72 milyar 113 milyon dolar oldu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 14:48

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini duyurdu. TCMB'nin rezervleri bir haftada 4 milyar 498 milyon dolar artarak 169 milyar 915 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri de 72 milyar 113 milyon dolara çıktı.

TCMB REZERVLERİ 4 MİLYAR DOLAR ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her hafta açıkladığı döviz ve altın rezervleri belli oldu. Döviz rezervi söz konusu haftada 94 milyar 758 milyon dolardan 97 milyar 802 dolara çıktı. Yani bir haftada 4 milyar 498 milyon dolar arttı. Merkez'in toplam rezervleri 165 milyar 417 milyon dolardan 169 milyar 915 milyon dolara çıktı.

ALTIN REZERVLERİ DE YÜKSELDİ

Altın rezervleri 70 milyar 659 milyon dolardan 72 milyar 113 milyon dolara yükseldi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Merkez Bankası rezervleri ne anlama gelir?
Merkez bankası rezervi, ekonomik sıkıntıları aşmak ve ihtiyaçları karşılamak üzerde bünyesinde tuttuğu altın ve döviz miktarıdır.
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