Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri raporuna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 859 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
IHA
07.08.2025
07.08.2025
Türkiye Cumhuriyet () Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 859 milyon dolar azalarak, 168 milyar 989 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Brüt 1 milyar 716 milyon dolarlık azalışla 86 milyar 625 milyon dolardan 84 milyar 909 milyon dolara indi. ise 1 Ağustos haftasında 1 milyar 144 milyon dolar azalarak 85 milyar 223 milyon dolardan 84 milyar 79 milyon dolara indi.

İlgili Haber
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı
