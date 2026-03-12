Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 6 Mart ile biten haftada 12 milyar 782 milyon dolar azalarak, 197 milyar 478 milyon dolar oldu.

Dinle

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 38

Brüt döviz rezervleri 10 milyar 663 milyon dolarlık azalışla 73 milyar 433 milyon dolardan 62 milyar 770 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 6 Mart haftasında 2 milyar 120 milyon dolar azalarak 136 milyar 827 milyon dolardan 134 milyar 707 milyon dolara indi.