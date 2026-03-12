Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Kategoriler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 6 Mart ile biten haftada 12 milyar 782 milyon dolar azalarak, 197 milyar 478 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri 10 milyar 663 milyon dolarlık azalışla 73 milyar 433 milyon dolardan 62 milyar 770 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 6 Mart haftasında 2 milyar 120 milyon dolar azalarak 136 milyar 827 milyon dolardan 134 milyar 707 milyon dolara indi.