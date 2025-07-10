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 | İrem Çınar

Mevduat faizinde yeni dönem: Stopaj artışı sonrası en yüksek getiri hangi bankada? İşte banka banka yeni mevduat oranları

Mevduat stopajında yeni dönem başladı. Artış Resmi Gazete’de yayımlandı, bazı bankalarda faizler yüzde 53’e dayandı. Peki, güncel stopaj oranları yüzde kaç oldu? Bankaların mevduat faizlerinde değişiklik yaşandı mı? İşte merak edilen tüm detaylar…

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 14:54

’nın sıkı para politikası adımları ve artışları sonrası hesapları, yatırımcıların gözdesi haline geldi. Bu süreçte Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla birlikte, mevduat hesaplarına uygulanan ( kesintisi) oranlarında da değişikliğe gidildi. Peki, yeni stopaj oranları ne kadar oldu ve bu karar yatırımcıyı nasıl etkileyecek?

Mevduat faizinde yeni dönem: Stopaj artışı sonrası en yüksek getiri hangi bankada? İşte banka banka yeni mevduat oranları

STOPAJ ORANLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Yeni düzenlemeye göre, vadesi bir yıla kadar olan mevduat hesaplarında uygulanan stopaj oranı yüzde 12’den yüzde 15’e yükseltildi. Bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 olarak uygulanan kesinti oranında bir değişiklik yapılmadı. Tüm vadelerde uygulanan genel stopaj oranı ise yüzde 15’ten yüzde 17,5’e çıkarıldı.

Bu düzenleme, 1 Şubat 2025’te yapılan önceki değişikliğin ardından yürürlüğe giren ikinci önemli adım oldu.

Mevduat faizinde yeni dönem: Stopaj artışı sonrası en yüksek getiri hangi bankada? İşte banka banka yeni mevduat oranları

NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Karar, yayınlandığı tarih itibarıyla açılan veya vadesi yenilenen mevduat ve katılım hesapları için geçerli olacak. Yani karardan önce açılmış ve vadesi henüz dolmamış hesaplar için mevcut stopaj oranları uygulanmaya devam edecek. Kur korumalı mevduatlar da düzenlemenin kapsamı içinde yer alıyor.

Mevduat faizinde yeni dönem: Stopaj artışı sonrası en yüksek getiri hangi bankada? İşte banka banka yeni mevduat oranları

YATIRIMCI NE KADAR VERGİ ÖDEYECEK?

Yüzde 53 faiz oranıyla 32 gün vadeli mevduata 400 bin TL yatıran bir yatırımcının kazancından 2.536 TL vergi kesilecek.

Aynı vadede, 1 milyon TL’lik yatırımda yüzde 49 faizle 6.504 TL stopaj ödemesi yapılacak.

Eğer eski stopaj oranları geçerli olsaydı, 1 milyon TL yatıran bir kişinin ödeyeceği vergi 5.575 TL olacaktı.

GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI

İŞ BANKASI

: Yüzde 36,5
Net Kazanç: 2 bin 720 TL
Vade Sonu: 102 bin 720 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 2 bin 906 TL
Vade Sonu: 102 bin 906 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 3 bin 502 TL
Vade Sonu: 103 bin 502 TL

GETİR FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 2 bin 660 TL
Vade Sonu: 102 bin 660 TL

Mevduat faizinde yeni dönem: Stopaj artışı sonrası en yüksek getiri hangi bankada? İşte banka banka yeni mevduat oranları

HAYAT FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 46,69
Net Kazanç: 3 bin 539 TL
Vade Sonu: 103 bin 539 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 47,5
Net Kazanç: 3 bin 540 TL
Vade Sonu: 103 bin 540 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 3 bin 40 TL
Vade Sonu: 103 bin 40 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 48,25
Net Kazanç: 3 bin 596 TL
Vade Sonu: 103 bin 596 TL

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