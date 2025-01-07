Mevduat faizlerinde bir ilk! 100 bin TL, 200 bin TL, 500 bin TL ve 1 Milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

07 Ocak 2025 11:07 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:22

2025 yılının ikinci haftasında mevduat faiz oranlarında düşüş yaşandı. Yatırımcılar, güncellenen oranlar ve getirilerilerini araştırmaya başladı. İşte bankalara göre yeni faiz oranları ve sağladıkları kazanç detayları…

Yeni yılın başlamasıyla birlikte mevduat faiz oranlarında dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Yıl sonuna doğru yüzde 55-56 seviyelerinde seyreden oranlar, yeni yılın ikinci haftasında 2-3 puanlık bir gerileme gösterdi. Bu düşüşle birlikte, yüzde 50 ve üzeri faiz oranı sunan banka sayısı altıya inerken, piyasadaki en yüksek faiz oranı yüzde 53 olarak belirlendi. Bu oran değişiklikleri, mevduat sahiplerinin kazançlarını da doğrudan etkiledi. İşte banka banka yeni oranlar ve getirisi...

MEVDUAT FAİZ ORANLARI​ LİSTESİ

Yüzde 50 ve üzeri faiz oranı sunan bankalar şu şekilde sıralanıyor:

TEB Marifetli Hesap: Yüzde 53,00

Fibabanka Kiraz Hesap: Yüzde 52,00

Odeabank Oksijen Hesap: Yüzde 52,00

ING Turuncu Hesap: Yüzde 52,00

Alternatif Bank VOV Hesap: Yüzde 52,00

GetirFinans: Yüzde 50,00

MEVDUAT GETİRİLERİNDE DÜŞÜŞ

Faiz oranlarının yüzde 53 seviyesine inmesiyle birlikte 100 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar olan mevduatlar için aylık net getiriler şu şekilde hesaplanıyor:

100 bin TL: Aylık net getiri 3.920 TL

250 bin TL: Aylık net getiri 9.800 TL

500 bin TL: Aylık net getiri 19.600 TL

1 milyon TL: Aylık net getiri 39.200 TL

Bu rakamlar, özellikle yıl sonuna kıyasla mevduat getirilerinde belirgin bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor. 100 bin TL’lik bir mevduatın getirisi 4 bin TL’nin altına gerilerken, 1 milyon TL’lik mevduatın getirisi de 40 bin TL’nin altında kaldı.

ENFLASYON VERİLERİ VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Geçtiğimiz hafta açıklanan 2024 yılı enflasyon oranı yüzde 44,37 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu durum, faiz indirim beklentilerini güçlendirirken, uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley tarafından yayımlanan bir raporda dikkat çekici bir öngörüye yer verildi. Raporda, Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Ocak’taki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizlerinde 250 baz puanlık bir indirime gidebileceği belirtildi.

YATIRIMCILAR VE MEVDUAT STRATEJILERİ

Faizlerdeki düşüşün devam etme ihtimali, mevduat sahiplerini ve yatırımcıları yeni stratejiler geliştirmeye yönlendiriyor. Özellikle faiz indirim döngüsü ile mevduat faiz oranlarının daha da gerileme ihtimali, yatırımcıların mevduat hesaplarını ve birikim planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Piyasalardaki faiz politikalarının önümüzdeki günlerde nasıl bir yön alacağı, özellikle TCMB’nin alacağı kararlarla şekillenecek.