Mevduat faizlerinde hareketlilik! 'Yüzde 50' geri döndü: İşte en yüksek getiri sağlayan bankaların listesi

Faiz getirileri yeniden yükseldi. Şubat ayının son haftasında piyasalarda dikkatlerden kaçmayan bir hareket yaşandı. Mevduat faizlerine yeniden büyük bir sürpriz gelişme gerçekleşti. Bir banka 90 gün vadeli mevduatlar için yüzde 50 faiz kampanyası başlattı. İşte değişen oranlarla 1 Milyon TL'nin getirisi.

Merkez Bankası, toplam 500 baz puanlık indirimler ile faiz oranları getiri tutarlarını değiştirdi. Hızlı tepkiyi veren bankalar mevduat faizlerini aşağıya çekti. Geçtiğimiz hafta, en yüksek faiz oranı yüzde 48 seviyelerine çekildi. Ancak 24 Şubat haftasında yeniden yüzde 50’lik bir sürpriz yaşandı. Bir banka, 90 gün vadeli mevduatlar için yüzde 50 faiz kampanyasını duyurdu.

MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜZDE 50'LİK SÜRPRİZ

Mevduat faizlerinde 'Yüzde 50' geri döndü. Haftalar sonra, bir banka yüzde 50 faiz oranı ile dikkat çeken bir kampanya başlatarak, getiri tutarlarını yukarı çekti. Anadolu Bank 90 gün vadeli mevduatlar için yüzde 50 faiz kampanyası başlattı.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANI HANGİ BANKADA?

İşte en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar ve 1 milyon TL için sağlanan getiriler;

Anadolu Bank

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %50,00

Net Getiri: 37 bin 260 TL

ODEA Bank

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %48,00

Net Getiri: 35 bin 770 TL

Getir Finans

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %47,50

Net Getiri: 35 bin 397 TL

CEBTETEB

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %47,00

Net Getiri: 35 bin 25 TL

ING Bank

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %47,00

Net Getiri: 35 bin 25 TL