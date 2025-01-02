Mevduat zengini iller belli oldu! BDDK zirvedeki şehirleri açıkladı

02 Ocak 2025 14:37 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 14:45

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye’nin mevduat zengini illerini sıraladı. Şehir bazında ekonomik hareketlilik ve tasarruf alışkanlıklarını gözler önüne seren araştırmada İstanbul ve Ankara, en fazla mevduat birikimine sahip şehirler arasında zirvede yer aldı.

2024'ün mevduat zengini illeri belli oldu. İstanbul zirvede yer alırken Ankara ve İzmir gibi turizm potansiyeli yüksek bölgelerin de dikkat çekici bir mevduat birikimine sahip olduğu ortaya çıktı. 2024'ÜN MEVZUAT ZENGİNİ İLLERİ BDDK tarafından açıklanan veriler ışığında 2024'ün mevduat zengini 10 ili şöyle; İstanbul 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL ile lider,

Ankara 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL ile ikinci sırada,

İzmir ise 848 milyar 34 milyon 420 bin TL’lik mevduat toplamıyla üçüncü sırada yer aldı.

Antalya 513 milyar 842 milyon 573 bin TL,

Bursa 442 milyar 526 milyon 694 bin TL,

Kocaeli 319 milyar 80 milyon 233 bin TL,

Adana 236 milyar 144 milyon 441 bin TL,

Muğla 211 milyar 376 milyon 926 bin TL,

Konya 210 milyar 878 milyon 525 bin TL,

Mersin 209 milyar 333 milyon 536 bin TL’lik birikimlerle listede yer buldu. İlgili Haberler Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı tavanı ödemelerinin yeni tutarları belli oldu En düşük emekli maaşı zam şifresi çözüldü! Aralık ayı enflasyonu için İstanbul sinyali: Rakam ortaya çıktı