Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Süreler uzatıldı: Akaryakıt alımında sistem değişiyor

23 Ocak 2025 11:35 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:40

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş’tan akaryakıt istasyonlarını ilgilendiren önemli bir duyuru geldi. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için başvuru ve montaj süreleri uzatıldı. Bu adım, istasyonların sisteme uyum sürecinde yaşadığı zorlukları aşmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. İşte yeni düzenlemenin tüm ayrıntıları...

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) başvuru ve montaj süreçlerinde önemli bir süre uzatımına gitti. Buna göre, başvuru süresi 31 Ocak 2025’e, montaj süresi ise 30 Nisan 2025’e kadar uzatıldı. Bu kararın, özellikle akaryakıt bayilerinin sisteme entegrasyonunu kolaylaştırması ve karşılaşılan zorlukları azaltması bekleniyor. Ancak Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, her ne kadar bu süre önemli bir adım olsa da, bazı durumlarda yeterli olmayabileceğini belirtti.

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ NEDİR?

UTTS, akaryakıt satışlarında şeffaflığı artırmak ve vergi kayıplarını önlemek amacıyla geliştirilen bir sistem. Araç plakalarının manuel olarak sisteme girilmesini ortadan kaldırmayı hedefleyen bu teknoloji, olası suistimallerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Ancak sistemin kurulumu, özellikle küçük akaryakıt istasyonları için ciddi bir mali yük ve operasyonel zorluk anlamına geliyordu.

MALİYETLERE ÇÖZÜM: BEDELSİZ CİHAZ DESTEĞİ

PÜİS’in girişimleri sonucunda, Darphane ile yapılan anlaşma kapsamında taşıt tanıma cihazları akaryakıt bayilerine ücretsiz sağlanacak. Ayrıca ödeme planlarında yapılan düzenlemelerle bayilerin finansal yükü hafifletilecek. Küçük istasyonların da sisteme dahil olabilmesi adına kamu desteği sağlanacak, böylece sektördeki dengesizliklerin giderilmesine katkıda bulunulacak.

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, UTTS’nin sadece şeffaflığı artırmakla kalmayıp, aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyle mücadelede de etkili bir araç olacağını vurguladı. Sistem, adil rekabet ortamının sağlanmasına ve vergi kaybının azaltılmasına yönelik güçlü bir adım olarak görülüyor.

BAYİLERE ÇAĞRI: YENİ SÜREÇLERE UYUM

PÜİS, akaryakıt bayilerini belirlenen yeni başvuru ve montaj tarihlerine riayet etmeye davet etti. Sisteme geçişin, sektörde düzenin sağlanması ve gelecekte daha sağlıklı bir yapı kurulması için kritik olduğu ifade edildi.

SEKTÖRDE ŞEFFAFLIK VE GELİŞİM HEDEFİ

Uzatılan sürelerin, akaryakıt sektöründe şeffaflığı artırarak daha adil bir düzenin oluşmasını hızlandırması bekleniyor. Hem sektör paydaşları hem de kamu otoriteleri için bu süreç, Türkiye’nin enerji piyasasında kayıt dışılığın azaltılması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.