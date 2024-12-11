Akaryakıtta 'taşıt tanıma' çıkmazı! EPGİS ve PÜİS mahkemeye başvuracak: Ek maliyet tartışmaları kızıştı

11 Aralık 2024 11:37 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:39

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) tartışmaları devam ederken akaryakıt sektörü sendikaları, sistemi durdurmak için mahkemenin yolunu tutmaya hazırlanıyor. TABGİS’in açtığı davaya, EPGİS ve PÜİS de katılarak, küçük şehirlerdeki istasyonların artan maliyetlere dayanamayacağını vurguladı.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt​ sektöründe tartışmalara neden oldu. Türkiye​ Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS), sistemin bayilere ciddi bir mali yük getireceğini savunarak yürütmenin durdurulması için dava açtı. TABGİS'in ardından Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) de dava hazırlıklarına başladı.

TABGİS Başkanı Murat Bilgin, akaryakıt bayilerinin zaten azalan kazançlarına dikkat çekerek, UTTS​'nin özellikle küçük şehirlerdeki bayiler için sürdürülemez bir mali yük oluşturacağını belirtti. Bilgin ayrıca, LPG'li araçlarda sistemin zorunlu olmayacağını, elektrikli araçlar için de uygulanmayacağını ifade etti. Bununla birlikte, kuryelik, kargo gibi dağıtım işlerinde kullanılan motosikletlerde UTTS'nin zorunlu olacağını vurgu yaptı.

EK MALİYET TARTIŞMALARI ALEVLENDİ

PÜİS Başkanı İmran Okumuş ise istasyonların bu ek maliyeti karşılayamayacağını belirterek, sistemin iptali için kapsamlı bir dava hazırlığında olduklarını belirtti.

EPGİS'TEN SERT ELEŞTİRİ

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, UTTS’nin bayilere ve halka toplamda 80-90 milyar liralık bir maliyet çıkaracağını ifade ederek, sistemin sağlayacağı kazancın bu yükü karşılamayacağını savundu. Aktaş, "Yapılacak bu yatırımın önleyebileceği kayıp kaçağın 2-3 milyar lirayı geçmeyeceği öngörülüyor. Devlet bu tutar için bu kadar büyük bir yükü halka ve bayilere yükleyemez. Eğer kayıp-kaçağı önlemek istiyorsa, yatırımı kendi yapmalıdır. Bu uygulamanın hukuka uygun hiçbir yanı yok" ifadelerini kullandı.