Editor
 Hüseyin Bahcivan

İzmir Karşıyaka, Çiğli su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 24 Ekim İZSU 22 saat kesinti yaşanacağını duyurdu

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre 24 Ekim 2025 Cuma günü İzmir'in Çiğli ve Karşıyaka ilçelerininin bazı mahallelerinde 22 saat su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar tarafından İzmir Karşıyaka, Çiğli su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

'in ve ilçelerinde yaşanıyor. Karşıyaka ve Çiğli ilçelerini besleyen 1400mm çaplı beton boru hattında arıza meydana geldi. Yaşanan arıza nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor.

Vatandaşlar tarafından İzmir Karşıyaka, Çiğli su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

İzmir Karşıyaka, Çiğli su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 24 Ekim İZSU 22 saat kesinti yaşanacağını duyurdu

İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 24 EKİM?

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı olan Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahariye ÜÇOK, Bostanlı, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, Mavişehir, Nergiz, Örnekköy ve Yalı mahallelerinde saat 13.00'dan itibaren su kesintisi yaşanıyor.

Su kesintisinin 22 saat süreceği ve 25 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 11.00'da sona ermesi bekleniyor.

İzmir Karşıyaka, Çiğli su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 24 Ekim İZSU 22 saat kesinti yaşanacağını duyurdu

İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ 24 EKİM

tarafından açıklanan bilgilere göre yaşanan arıza Çiğli ilçesinin Güzeltepe, Sirintepe ve Yakakent mahallelerini etkiledi. Su kesintisinin 25 Ekim 2025 Cumartesi günü 11.00'da sona ereceği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili İZSU tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"Karşıyaka ve Çiğli ilçelerini besleyen 1400mm çaplı beton boru hattında meydana gelen arızanın onarımı dolayısıyla belirtilen mahallelerde su kesintisi yapma zorunluluğu doğmuştur. Bölgeye su verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

