Eğlence mekanı önündeki dehşet anları ortaya çıktı

Kocaeli'de 21 Ekim'de saat 22.30 sıralarında Tepecik Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki alkollü bir eğlence mekanında meydana gelmişti. Eğlence mekanına ismi öğrenilemeyen şüpheli tarafından ateş açılmıştı.

Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde bir grup gencin eğlence mekanı önünde konuştuğu, bu sırada şüphelinin gelip uzaktan ateş ettiği anlar yer aldı.