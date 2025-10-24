Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Filmlere taş çıkaracak bir hikaye! Yaşarken öldü dediler, gerçek 34 yıl sonra ortaya çıktı

Nevşehir'de yaşayan Ayşe Taş'ın hikayesi, 34 yıl önce henüz bir günlük bebekken bir cami avlusuna bırakılmasıyla başladı. Sonrasında yaşadıkları ise filmlere ve romanlara taş çıkaracak cinsten. 12 yaşında evlatlık olduğunu öğrenen genç kadın, yıllarca öz ailesini aradı. Yaşarken öldü denilen Taş sonunda gerçeğe ulaştı ama öğrendikleri canını daha çok yaktı. İşte talihsiz kadının yüreklere dokunan hikayesi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 13:01

Bundan 34 yıl önce yasak bir ilişkinin ardından dünyaya gelen Ayşe Taş, henüz bir günlükken bir cami avlusuna bırakıldı. Vatandaşlar tarafından bulunan Taş, devlet korumasına alındıktan sonra bir aileye evlatlık verildi.
12 yaşına kadar evlatlık olarak büyüyen ve evlatlık gittiği ailenin soyadını alan Ayşe Taş, üvey annesinin vefatının ardından evden kaçtı. Polis tarafından bulunarak üvey babasına teslim edildiği sırada, polis ile üvey babasının konuşmalarını duymasıyla evlatlık olduğunu öğrendi.

Filmlere taş çıkaracak bir hikaye! Yaşarken öldü dediler, gerçek 34 yıl sonra ortaya çıktı

TELEVİZYON PROGRAMINA BİLE ÇIKTI

18 yaşına geldiğinde hukuk mücadelesine başlayan Ayşe Taş, yıllarca yaptığı araştırmalardan sonuç alamadı. Son çare olarak bir televizyon programına katılan Taş, gelen bir ihbar sayesinde annesinin kimliğine ulaştı.
Savcılık kararıyla mezar açılarak yapılan DNA testinde, annesinin L.S. olduğu kesinleşti. Annesinin ölümünün ardından, babasını bulmak için mücadelesine devam eden Ayşe Taş, yapılan ikinci DNA testiyle biyolojik babasının Ömer Taş olduğunu öğrendi.

Filmlere taş çıkaracak bir hikaye! Yaşarken öldü dediler, gerçek 34 yıl sonra ortaya çıktı

'KENDİ MEZARINI BULDU'

Ayşe Taş, annesinin ölümünden sonra yaptığı araştırmalarda kendi adına düzenlenmiş bir mezar bulunduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı: "Annemi bulduktan sonra, çevredeki herkes doğumdan sonra bebeğin öldüğünü ve mezarlığa defnedildiğini söylemiş. Meğer o mezar benimmiş. Yani ailemi ararken, kendi mezarımı buldum."

Filmlere taş çıkaracak bir hikaye! Yaşarken öldü dediler, gerçek 34 yıl sonra ortaya çıktı


Taş, doğumdan hemen sonra ailesinin kendisini gizlice cami avlusuna bıraktığını, çevredekilere ise "bebek öldü" diyerek yalan söylediklerini anlattı: "Ben doğduktan sonra ailemden biri beni cami avlusuna bırakmış. Daha sonra da herkese ‘çocuk öldü, gömdük' demişler. Yıllarca herkes benim mezarda olduğumu sanmış."

"ARTIK GERÇEK SOYADIMLA YAŞIYORUM"

Adli Tıp raporunun ardından mahkeme kararıyla babasının soyuna geçen Ayşe Taş, artık kimlikte "Ayşe Neşeli yerine Ayşe Taş" olarak yer alacak. Artık bir soyağacım var diyen Ayşe Taş " Baktığımda dedemi, halamı, amcamı görebiliyorum. Bu beni mutlu ediyor. Nevşehir merkezde kayıtlıydım, şimdi Gülşehir'e bağlıyım. Hayatıma oradan devam edeceğim" dedi. Mahkeme kararıyla yeni kimliği için Nevşehir Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne müracaat eden Ayşe Taş, yeni çıkacak kimliğini de heyecanla bekliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
"Bu gerçek olamaz" dedirten salatalık! Gören fotoğrafını çekmeden geçmiyor
14 yaşındaki Efe'nin polis olma hayali gerçek oldu
'AHBAP eğlencede' videosu isyan ettirdi! Gerçek ortaya çıktı
ETİKETLER
#aile
#dna testi
#kimlik
#Gizli Kasalar
#Evlatlık
#Gerçek Soyad
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.