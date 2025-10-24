Filmlere taş çıkaracak bir hikaye! Yaşarken öldü dediler, gerçek 34 yıl sonra ortaya çıktı

Bundan 34 yıl önce yasak bir ilişkinin ardından dünyaya gelen Ayşe Taş, henüz bir günlükken bir cami avlusuna bırakıldı. Vatandaşlar tarafından bulunan Taş, devlet korumasına alındıktan sonra bir aileye evlatlık verildi.

12 yaşına kadar evlatlık olarak büyüyen ve evlatlık gittiği ailenin soyadını alan Ayşe Taş, üvey annesinin vefatının ardından evden kaçtı. Polis tarafından bulunarak üvey babasına teslim edildiği sırada, polis ile üvey babasının konuşmalarını duymasıyla evlatlık olduğunu öğrendi.

TELEVİZYON PROGRAMINA BİLE ÇIKTI

18 yaşına geldiğinde hukuk mücadelesine başlayan Ayşe Taş, yıllarca yaptığı araştırmalardan sonuç alamadı. Son çare olarak bir televizyon programına katılan Taş, gelen bir ihbar sayesinde annesinin kimliğine ulaştı.

Savcılık kararıyla mezar açılarak yapılan DNA testinde, annesinin L.S. olduğu kesinleşti. Annesinin ölümünün ardından, babasını bulmak için mücadelesine devam eden Ayşe Taş, yapılan ikinci DNA testiyle biyolojik babasının Ömer Taş olduğunu öğrendi.

'KENDİ MEZARINI BULDU'

Ayşe Taş, annesinin ölümünden sonra yaptığı araştırmalarda kendi adına düzenlenmiş bir mezar bulunduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı: "Annemi bulduktan sonra, çevredeki herkes doğumdan sonra bebeğin öldüğünü ve mezarlığa defnedildiğini söylemiş. Meğer o mezar benimmiş. Yani ailemi ararken, kendi mezarımı buldum."



Taş, doğumdan hemen sonra ailesinin kendisini gizlice cami avlusuna bıraktığını, çevredekilere ise "bebek öldü" diyerek yalan söylediklerini anlattı: "Ben doğduktan sonra ailemden biri beni cami avlusuna bırakmış. Daha sonra da herkese ‘çocuk öldü, gömdük' demişler. Yıllarca herkes benim mezarda olduğumu sanmış."

"ARTIK GERÇEK SOYADIMLA YAŞIYORUM"

Adli Tıp raporunun ardından mahkeme kararıyla babasının soyuna geçen Ayşe Taş, artık kimlikte "Ayşe Neşeli yerine Ayşe Taş" olarak yer alacak. Artık bir soyağacım var diyen Ayşe Taş " Baktığımda dedemi, halamı, amcamı görebiliyorum. Bu beni mutlu ediyor. Nevşehir merkezde kayıtlıydım, şimdi Gülşehir'e bağlıyım. Hayatıma oradan devam edeceğim" dedi. Mahkeme kararıyla yeni kimliği için Nevşehir Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne müracaat eden Ayşe Taş, yeni çıkacak kimliğini de heyecanla bekliyor.