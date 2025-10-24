Asgari ücret zammı için 10 senaryo! İşte en yüksek ve en düşük rakamlar

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ZAMLI ASKERİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için görüşmelerin aralık ayında başlaması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir dizi toplantılar yapmasının ardından en geç 31 Aralık 2025'e kadar yeni asgari ücreti açıklaması gerekiyor. Açıklanan ücret 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak.