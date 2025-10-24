Asgari ücret zammı için 10 senaryo! İşte en yüksek ve en düşük rakamlar

Menü Kapat
Benim Sayfam
Ekim 24, 2025 13:29
Asgari ücret zammı yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerinde çalışanların gündemindeki yerini koruyor. Asgari ücret zam oranı netleşmese de öne çıkan rakamlar belli oldu! Asgari ücrette gerçekleşebilecek 10 senaryoyu sizin için derledik. İşte kuruşu kuruşuna asgari ücrette yeni zam ihtimalleri.

 

1-YÜZDE 16 

2026 için Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahmini ve Merkez Bankası'nın ara hedefi olan yüzde 16'nın zam olarak uygulanması durumunda asgari ücretin 25 bin 641 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

 

2-YÜZDE 20 

Asgari ücrete yüzde 20 zam uygulanması durumunda net asgari ücret 26 bin 522 TL'ye yükselecek.

3- YÜZDE 24

Merkez Bankası'nın enflasyonda ara hedefi olan yüzde 24'lük oran asgari ücrete uygulandığı durumda tutar 27 bin 409 TL'ye yükselecek. 

4-YÜZDE 25 

Asgari ücrete yüzde 25 zam uygulanması durumunda net asgari ücret 27 bin 630 TL'ye yükselecek.

5-YÜZDE 28,5 

OVP'de 2025 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 28,5 olarak belirlenmişti. Eğer bu oran zam olarak uygulanırsa asgari ücret 28 bin 404 TL olacak.

6- YÜZDE 30

Asgari ücrete yüzde 30 zam uygulanması durumunda net asgari ücret 28 bin 735 TL'ye yükselecek.

7- YÜZDE 35 ZAM 

Asgari ücrete yüzde 35 zam uygulanması durumunda net asgari ücret 29 bin 840 TL'ye yükselecek

8 - YÜZDE 40 

Asgari ücrete yüzde 40 zam uygulanması durumunda net asgari ücret 30 bin 945 TL'ye yükselecek.

9- YÜZDE 45

Asgari ücrete yüzde 45 zam uygulanması durumunda net asgari ücret 32 bin 055 TL'ye yükselecek.

 

 

10-YÜZDE 50 

Asgari ücrete yüzde 50 zam uygulanması durumunda net asgari ücret 33 bin 157 TL'ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ZAMLI ASKERİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için görüşmelerin aralık ayında başlaması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir dizi toplantılar yapmasının ardından en geç 31 Aralık 2025'e kadar yeni asgari ücreti açıklaması gerekiyor. Açıklanan ücret 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

