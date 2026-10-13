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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:32

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Kurum kentsel dönüşümde son rakamları açıkladı

Bakan Murat Kurum, Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının kentsel dönüşüm sürecinin tamamlandığını duyurarak vatandaşlara güvenli konutlar için dönüşüm çağrısı yaptı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Kurum kentsel dönüşümde son rakamları açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:32

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık. Vakit kaybetmeden gelin, dönüşümü birlikte gerçekleştirelim." ifadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Kurum kentsel dönüşümde son rakamları açıkladı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde ve İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin son rakamları paylaştı.
Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümü tamamlandı.
Her 2 kentsel dönüşümden biri İstanbul'da gerçekleştiriliyor.
İstanbul'da "Yarısı Bizden Kampanyası" ile 544 bin 564 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı ve 117 bin 914 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm rakamlarını paylaştı.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Kurum kentsel dönüşümde son rakamları açıkladı

"Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli" mesajını veren Kurum, "Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık. Her 2 kentsel dönüşümden birini de İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Vakit kaybetmeden gelin, dönüşümü birlikte gerçekleştirelim." değerlendirmesinde bulundu.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Kurum kentsel dönüşümde son rakamları açıkladı

"YARISI BİZDEN" İLE YARIM MİLYONDAN FAZLA YAPI DÖNÜŞÜYOR

Öte yandan, Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca 2012'den bu yana 2 milyon 761 bin yapı dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 378 bin yapının dönüşümü tamamlandı, 383 bininin dönüşümü devam ediyor.

İstanbul'da ise 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı ve 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı, 291 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Kurum kentsel dönüşümde son rakamları açıkladı

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için devreye alınan "Yarısı Bizden Kampanyası" ile bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı, 117 bin 914 bağımsız bölümün dönüşümü ise tamamlandı.

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