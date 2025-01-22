Moody’s’ten kritik Türkiye kararı! 3 kademe artış sinyali geldi

22 Ocak 2025 14:19 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 14:20

Moody's Türkiye için 2025 yılının ilk değerlendirmesini 25 Ocak'ta yayımlayacak. Moody's'in 2025 takviminde 24 Ocak gecesi Türkiye ile ilgili bir değerlendirmesi bulunuyor. Ancak Moody's, değerlendirme raporu hemen açıklamayabiliyor. Değerlendirme gece yarısından sonra yapılacak. Moody's, Türkiye'nin kredi notunu en son 19 Temmuz 2024 tarihinde "B3"ten "B1"e yükseltmiş, görünümünü ise "pozitif" olarak korumuştu. Ekonomist Filiz Eryılmaz, Türkiye'nin kredi notu hakkında beklentileri ve piyasa tepkisini yorumladı.

En son 19 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye​'nin kredi notu​ hakkında değerlendirmede bulunan Moody's​ için beklentiler şekillenmeye başladı. Foreks Haber'in düzenlediği ankete göre, Moody's tarafından yapılması beklenen değerlendirme için katılım sağlayan 14 ekonomistin 13’ü kredi notunun "B1"den "Ba3"e, bir kademe yükseltileceği tahmininde bulundu. Peki, Moody's'in şimdiki hamlesi ne olacak? Ekonomist Filiz Eryılmaz, yorumladı.

FOREKS HABER MOODY'S ANKETİ

Moody's tarafından yapılması beklenen değerlendirme için katılım sağlayan 14 ekonomistin 13’ü kredi notunun "B1"den "Ba3"e, bir kademe yükseltileceği tahmininde bulunurken, 1'i ise notun "B1" olarak sabit bırakılacağı görüşünü savundu. 11 analist görünümün "durağan"a çekileceği görüş bildirirken, 2 ekonomist "pozitif" olarak korunacağı, 1 ekonomist ise "nötr" beklentisini dile getirdi.

MOODY'S, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU HAKKINDA KARAR VERECEK

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu en son 19 Temmuz 2024 tarihinde "B3"ten "B1"e yükseltmiş, görünümünü ise "pozitif" olarak korumuştu.

TGRT Haber TV'ye konuşan Ekonomist Filiz Eryılmaz, bu ayki beklentilerini paylaştı. Açıklamaları şöyle;

"Cuma günü açıklayacak. Akşam saatlerinde gelecek bu açıklamada. Ben bir not artırımı daha bekliyorum. 4 kademe altındaydı, 3 kademe yukarı çekecektir. Fakat not görümü durağın olabilir.

Tabii şimdi piyasa diyor ki, yakın vadede S&P ve Fitch'ten biz not artırımı görmedik. Ne değişti de şimdi not artırımı yapacak? Öyle bakmamak lazım. Bir kere enflasyonla düşüş arzı var. Hizmet dışı, kira dışı hizmet tarafı daha iyi gidiyor. Daha enflasyonla mücadele bağlamında olumlu bir hava var. Bunları bence olumlu fiyatlayacaktır kuruluş.

Ama not görünümünü durağanda bırakabilir. Şu enflasyonu ben biraz daha bir izleyeyim, diyebilir. Oradan çok emin değilim. Bakalım Merkez Bankası çok hızlı gidecek mi? Yeteri kadar maliye destek olacak mı? Bence oraya o şerh koyacaktır ama not görünümü pozitif olursa beklemiyorum. Sürpriz olmaz ama onu da söyleyeyim. Ben beklemiyorum. Durağanda bekliyorum.

Piyasada şimdilik çok büyük etki oluşturmaz. Ama olur da pozitif bir not görünümü olursa, pazartesi bir miktar daha olumlu yansır bu piyasada. Fitch ve S&P tarafında 3 kademe. En iyi tahlilde S&P, Fitch'ten 1-1 gelse, 2 tane toplantıları var genel olarak baktığımızda, 1 kademe altına geleceğiz. Moody's tarafında da böyle. Onun için yani bence 2025'de mümkün görünmüyor. 2026 ama 2026 bile iyi bir tarih. Çünkü geçen seneye gidenin piyasa 2027 diyordu. 3 yılda biz ulaşırız. 2026 kötü bir tarih değil o açıdan. Aslında hani beklentilere biraz paralel beklentilerden daha iyi giden bir süreç var diyebilirim onun için. Bu yıl zor ama önümüzdeki yıl olma ihtimali güçlü görürüm ben açıkçası.

TÜRKİYE KREDİ DERECELENDİRME TAKVİMİ 2025