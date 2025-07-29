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 | İrem Çınar

MSB'den dev personel alımı: 30 ilde KPSS şartsız binlerce işçi alınacak: İşte başvuru şartları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye genelinde geniş çaplı personel alımına hazırlanıyor. 28 Temmuz 2025’te İŞKUR’da yayımlanan ilana göre, 30 farklı ilde binlerce işçi istihdam edilecek. Sadece İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularda bazı pozisyonlar için KPSS şartı aranmaması ise dikkat çekti. İşte MSB'nin işçi alım sürecine dair merak edilen tüm detaylar…

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MSB'den dev personel alımı: 30 ilde KPSS şartsız binlerce işçi alınacak: İşte başvuru şartları
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 14:23

Milli Savunma Bakanlığı (), bünyesindeki ihtiyaçları karşılamak üzere büyük çaplı için harekete geçti. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yayımlanan ilanla birlikte, birçok meslek grubunda binlerce işçi edilecek. Başvurular İŞKUR’un online sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

MSB'den dev personel alımı: 30 ilde KPSS şartsız binlerce işçi alınacak: İşte başvuru şartları

BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını üç farklı yolla tamamlayabiliyor:

  • İŞKUR’un resmi internet sitesi (www.iskur.gov.tr),
  • ALO 170 hattı,
  • İŞKUR İl Müdürlükleri üzerinden şahsen başvuru.

Başvuru süreci ilanla birlikte başlamış olup, ilan süresi içinde işlemlerin tamamlanması gerekiyor. Son başvuru tarihi ve pozisyonlara dair ayrıntılar, İŞKUR’un ilgili ilan sayfasında yer alıyor.

MSB'den dev personel alımı: 30 ilde KPSS şartsız binlerce işçi alınacak: İşte başvuru şartları

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

İşçi alımına başvurmak isteyen adaylarda aranan genel nitelikler şunlar:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından yoksun olmamak,
  • Devlet güvenliğine karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak (affedilmiş olsa dahi),
  • Askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikle ilişiği bulunmamak,
  • Herhangi bir emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
MSB'den dev personel alımı: 30 ilde KPSS şartsız binlerce işçi alınacak: İşte başvuru şartları

YAŞ VE EĞİTİM KRİTERLERİ

  • Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor.
  • En az ilköğretim veya lise mezunu olma şartı aranıyor.
  • Bazı meslek grupları için ustalık belgesi, sertifika ya da mesleki yeterlilik belgesi isteniyor.
MSB'den dev personel alımı: 30 ilde KPSS şartsız binlerce işçi alınacak: İşte başvuru şartları

ALIM YAPILACAK MESLEKLERDEN BAZILARI

Toplamda 135 meslek dalında personel alımı yapılacak. Öne çıkan bazı kadro ve kontenjanlar şöyle:

  • Elektrikçi (Genel): 129 kişi
  • Tesviyeci: 161 kişi
  • Uçak Gövde Motor Bakım Teknik Uzmanı: 36 kişi
  • Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi: 167 kişi
  • İş Makineleri Operatörü: 52 kişi
  • Marangoz: 58 kişi
  • Otomotiv Boya Ustası: 29 kişi
  • Kaynakçı: 119 kişi
  • Terzi: 152 kişi
  • Temizlik Görevlisi: 77 kişi
MSB'den dev personel alımı: 30 ilde KPSS şartsız binlerce işçi alınacak: İşte başvuru şartları

MSB’nin dev personel alımı, birçok vatandaş için önemli bir istihdam fırsatı sunarken, kamu kadrolarına girmek isteyenler için de büyük bir şans niteliği taşıyor. Başvuru sürecini kaçırmamak için ilan detaylarının İŞKUR üzerinden dikkatle takip edilmesi öneriliyor.

MSB'den dev personel alımı: 30 ilde KPSS şartsız binlerce işçi alınacak: İşte başvuru şartları
MSB'den dev personel alımı: 30 ilde KPSS şartsız binlerce işçi alınacak: İşte başvuru şartları
MSB'den dev personel alımı: 30 ilde KPSS şartsız binlerce işçi alınacak: İşte başvuru şartları

MSB İŞÇİ ALIMI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

MSB'den dev personel alımı: 30 ilde KPSS şartsız binlerce işçi alınacak: İşte başvuru şartları
MSB'den dev personel alımı: 30 ilde KPSS şartsız binlerce işçi alınacak: İşte başvuru şartları
MSB'den dev personel alımı: 30 ilde KPSS şartsız binlerce işçi alınacak: İşte başvuru şartları
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#Ekonomi
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