MSB'den dev personel alımı: 30 ilde KPSS şartsız binlerce işçi alınacak: İşte başvuru şartları
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye genelinde geniş çaplı personel alımına hazırlanıyor. 28 Temmuz 2025’te İŞKUR’da yayımlanan ilana göre, 30 farklı ilde binlerce işçi istihdam edilecek. Sadece İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularda bazı pozisyonlar için KPSS şartı aranmaması ise dikkat çekti. İşte MSB'nin işçi alım sürecine dair merak edilen tüm detaylar…
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bünyesindeki ihtiyaçları karşılamak üzere büyük çaplı personel alımı için harekete geçti. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yayımlanan ilanla birlikte, birçok meslek grubunda binlerce işçi istihdam edilecek. Başvurular İŞKUR’un online sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.
BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?
Adaylar, başvurularını üç farklı yolla tamamlayabiliyor:
Başvuru süreci ilanla birlikte başlamış olup, ilan süresi içinde işlemlerin tamamlanması gerekiyor. Son başvuru tarihi ve pozisyonlara dair ayrıntılar, İŞKUR’un ilgili ilan sayfasında yer alıyor.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
İşçi alımına başvurmak isteyen adaylarda aranan genel nitelikler şunlar:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından yoksun olmamak,
Devlet güvenliğine karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak (affedilmiş olsa dahi),
Askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikle ilişiği bulunmamak,
Herhangi bir emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
YAŞ VE EĞİTİM KRİTERLERİ
Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor.
En az ilköğretim veya lise mezunu olma şartı aranıyor.
Bazı meslek grupları için ustalık belgesi, sertifika ya da mesleki yeterlilik belgesi isteniyor.
ALIM YAPILACAK MESLEKLERDEN BAZILARI
Toplamda 135 meslek dalında personel alımı yapılacak. Öne çıkan bazı kadro ve kontenjanlar şöyle:
Elektrikçi (Genel): 129 kişi
Tesviyeci: 161 kişi
Uçak Gövde Motor Bakım Teknik Uzmanı: 36 kişi
Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi: 167 kişi
İş Makineleri Operatörü: 52 kişi
Marangoz: 58 kişi
Otomotiv Boya Ustası: 29 kişi
Kaynakçı: 119 kişi
Terzi: 152 kişi
Temizlik Görevlisi: 77 kişi
MSB’nin dev personel alımı, birçok vatandaş için önemli bir istihdam fırsatı sunarken, kamu kadrolarına girmek isteyenler için de büyük bir şans niteliği taşıyor. Başvuru sürecini kaçırmamak için ilan detaylarının İŞKUR üzerinden dikkatle takip edilmesi öneriliyor.