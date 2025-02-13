Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

MTA açıkladı: Türkiye altın madeni haritası yayımlandı! O bölgeler servet üzerinde oturuyor

Türkiye'nin altın haritası açıklandı. MTA'nın yayımladığı haritaya göre, Türkiye'de toplam 6.500 ton altın rezervi bulunuyor. İşte altın yataklarının bulunduğu iller ve madencilikte öne çıkan bölgeler!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MTA açıkladı: Türkiye altın madeni haritası yayımlandı! O bölgeler servet üzerinde oturuyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 11:43

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye'nin altın potansiyelini gözler önüne seren yeni bir harita yayımladı. Haritada, Türkiye genelinde tespit edilen altın yatakları ve işletilen maden sahaları detaylandırıldı. Türkiye'nin altın rezervi konusundaki son veriler dikkat çekti. Ülkenin dünya altın rezervleri içindeki yeri de merak konusu oldu.

TÜRKİYE'DE 6.500 TONLUK ALTIN REZERVİ

Jeoloji Mühendisleri Odası'nın açıklamalarına göre, Türkiye'de işlenen altın rezervi 650 ton olarak belirtilirken, toplam altın rezervinin ise 6.500 ton olduğu tahmin ediliyor. Dünyanın altın rezervi ise 42 bin 500 ton seviyesinde. Bu verilere göre Türkiye, dünya genelindeki altın rezervlerinin yaklaşık altıda birine sahip.

ALTIN MADENİ AÇISINDAN ZENGİN BÖLGELER

MTA tarafından yayımlanan haritaya göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde altın yatakları bulunuyor. İşte altın madeni bulunan iller ve öne çıkan bölgeler:

- Artvin: Hot

- Balıkesir: Çoraklık, Kubaşlar, Kızıltepe, İvrindi

- Çanakkale: Lapseki, Kirazlı, Akbaba

- Erzincan: Çöpler

- Eskişehir: Kaymaz, Sivrihisar

- Fatsa: Altıntepe Gümüşhane: Mastra, Midi, Mescitli

- İzmir: Ovacık, Çukuralan, Efemçukuru, Seferihisar

- Kayseri: Himmetdede, Kaş, Öksüt

- Konya: İnlice

- Manisa: Sart

- Niğde: Bolkardağ

- Sivas: Bakırtepe

- Uşak: Kışladağ (Avrupa'nın en büyük altın madeni)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatlarında dalgalanma! İşte 13 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Sıkça Sorulan Sorular

13 Şubat 2025 altın fiyatları ne kadar?
13 Şubat 2025'te gram altın alış fiyatı 3.386,89 TL, satış fiyatı 3.387,41 TL olarak karşımıza çıktı. Çeyrek altında alış 5.614,00 TL iken satış 5.658,00 TL olarak dikkat çekti. Yarım altın alış 11.231,00 TL, satış 11.319,00 TL; Cumhuriyet altını ise alış 22.394,00 TL, satış 22.544,00 TL oldu.
ETİKETLER
#türkiye
#altın
#ekonomi
#altın rezervleri
#madencilik
#mta
#Doğal Kaynaklar
#Jeoloji
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.