MTA açıkladı: Türkiye altın madeni haritası yayımlandı! O bölgeler servet üzerinde oturuyor

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye'nin altın potansiyelini gözler önüne seren yeni bir harita yayımladı. Haritada, Türkiye genelinde tespit edilen altın yatakları ve işletilen maden sahaları detaylandırıldı. Türkiye'nin altın rezervi konusundaki son veriler dikkat çekti. Ülkenin dünya altın rezervleri içindeki yeri de merak konusu oldu.

TÜRKİYE'DE 6.500 TONLUK ALTIN REZERVİ

Jeoloji Mühendisleri Odası'nın açıklamalarına göre, Türkiye'de işlenen altın rezervi 650 ton olarak belirtilirken, toplam altın rezervinin ise 6.500 ton olduğu tahmin ediliyor. Dünyanın altın rezervi ise 42 bin 500 ton seviyesinde. Bu verilere göre Türkiye, dünya genelindeki altın rezervlerinin yaklaşık altıda birine sahip.

ALTIN MADENİ AÇISINDAN ZENGİN BÖLGELER

MTA tarafından yayımlanan haritaya göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde altın yatakları bulunuyor. İşte altın madeni bulunan iller ve öne çıkan bölgeler:

- Artvin: Hot

- Balıkesir: Çoraklık, Kubaşlar, Kızıltepe, İvrindi

- Çanakkale: Lapseki, Kirazlı, Akbaba

- Erzincan: Çöpler

- Eskişehir: Kaymaz, Sivrihisar

- Fatsa: Altıntepe Gümüşhane: Mastra, Midi, Mescitli

- İzmir: Ovacık, Çukuralan, Efemçukuru, Seferihisar

- Kayseri: Himmetdede, Kaş, Öksüt

- Konya: İnlice

- Manisa: Sart

- Niğde: Bolkardağ

- Sivas: Bakırtepe

- Uşak: Kışladağ (Avrupa'nın en büyük altın madeni)