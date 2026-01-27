MTV için son günler: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2026 yılının ilk taksit ödemeleri devam ediyor. Ödemeler için son 15 güne girildi. Ödeme yapılmaması halinde gecikme faizi uygulanırken MTV'si ödenmeyen araçların muayene ve satış işlemleri yapılamıyor.

Aracınız için devlet tarafından her yıl alınan zorunlu bir vergi olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için kritik sürece girildi. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemek için vergilerini 2 Şubat Pazartesi gününe kadar ödemesi gerekiyor.

MTV NASIL ÖDENİR?

2026 yılına ait MTV'nin birinci taksidi için son ödeme tarihi 2 Şubat olarak belirlenirken, PTT AŞ ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında yürütülen işbirliği doğrultusunda tahsilat işlemleri, cari yıla ait vergi tarifeleri ile verginin alınmasına esas taşıt bilgileri (model yılı, marka, tip, motor silindir hacmi, net ağırlık) dikkate alınarak yapılıyor.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödemelerinin, kurum iş yerleri, resmi internet sitesi, PttBank mobil uygulaması ve PttMatikler üzerinden yapılabildiğini bildirdi.

Otomobilin motor hacmi, yaşı ve diğer özelliklerine göre değişiklik gösteren MTV, iki eşit taksit halinde ödeniyor.