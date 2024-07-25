MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu! 2024 ödemeleri için son tarih yaklaşıyor

25 Temmuz 2024 17:24 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 17:25

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MTV İçin son tarih yaklaşıyor. Araç sahipleri, MTV ödemelerini çeşitli bankaların sunduğu taksit imkanları ile yapabilir. MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar ve tutarları belli oldu. İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini taksitle yapabileceğiniz bankalar.

MTV ÖDEMELERİNDE TAKSİT İMKANI

MTV ödemelerinde hangi banka ne kadar taksit yapıyor, sorusu milyonlarca araç sahibi tarafından sorgulanıyor.

Araç sahipleri 31 Temmuz'a kadar 2024 MTV ödemelerini tamamlamalı.

Bu tarihe kadar ödeme yapmayan sürücüler yüzde 4.5 oranında gecikme faizi ödeyecek.

MTV tutarları bu yıl en düşük 347 TL, en yüksek ise 133.572 TL olarak belirlendi.

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit olarak ödenen MTV çeşitli bankaların sunduğu taksit imkanları ile ödeme kolaylığı sağlıyor.

MTV ÖDEMELERİNDE HANGİ BANKA NE KADAR TAKSİT YAPIYOR?

2024 yılı için MTV tutarları, önceki yıla göre yüzde 58.46 oranında artış gösterdi. Bu yılın en düşük MTV tutarı 347 TL, en yüksek ise 133.572 TL olarak belirlendi.

İlk taksit ödemeleri Ocak ayı sonunda yapılmıştı.

Araç sahipleri ikinci taksit ödemelerini 31 Temmuz'a kadar yapacak. Yapmayan araç sahipleri gecikme faizi ile birlikte ödeyecek.

MTV ödemelerinde bankaların sunduğu taksit imkanları şöyle;

ENPARA MTV KAÇ TAKSİT YAPIYOR?

EnPara Müşterilerine MTV ödemelerinde 6 taksit imkanı sunuyor. Kredi kartı ile tek çekim ödemeleri, harcamalara yansıyıp daha sonra taksit yapılabiliyor.

VAKIFBANK MTV KAÇ TAKSİT YAPIYOR?

MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit seçeneği sunuyor.

İŞBANK MTV KAÇ TAKSİT YAPIYOR?

İşbank MTV ödemelerinde 3 aya varan taksit imkanı sağlıyor.

GARANTİ BANKASI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KAÇ TAKSİT?

Garanti BBVA 1 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan MTV ödemelerinde ücretsiz 3 taksit fırsatı sunuyor.

DENİZBANK MTV KAÇ TAKSİT YAPIYOR?

Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde 3 taksit imkanı veriyor.

HALKBANK MTV KAÇ TAKSİT YAPIYOR?

Halkbank Paraf kredi kartıyla olan MTV ödemelerinde 3 taksit, Paraf TROY kartıyla yapılan ödemelerde ise 4 taksit imkanı bulunuyor.

ZİRAAT BANKASI MTV KAÇ TAKSİT YAPIYOR?

Ziraat Bankası MTV ödemeleri ücretsiz 4 taksit imkanı ile yapılabiliyor.

FİNANSBANK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KAÇ TAKSİT?

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2 taksit imkanı ile ödeniyor.