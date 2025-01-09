MUBİ abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni abonelik tarifesi

09 Ocak 2025 16:55 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 16:57

Sanatsal ve bağımsız sinemaseverlere hitap eden dijital içerik platformu MUBI zamlandı. Popüler film platformu MUBİ'de abonelik ücretlerine yüzde 31 zam yapıldı. Böylece aylık yeni abonelik ücreti 169 TL oldu.

Ödüllü filmler ve özel yapımlar ile tanınan MUBI yeni yıla zamlı başladı. MUBI üyelik ücretlerine zam geldi. Standart ve öğrenci abonelik paketlerine yapılan zam oranı yüzde 30'u geçti. MUBI ABONELİK ÜCRETLERİNE YÜZDE 31 ZAM Yeni MUBI üyelik ücretleri belli oldu. Standart ve öğrencilik abonelik paketleri yüzde 31 zamlandı. Geçen yılın bu zamanları gelen zamla aylık paketi 89 TL'den 129 TL'ye çıkan MUBİ bu sene de zamlandı. Yeni ücretler şöyle; Yeni abonelik ücreti 169 TL oldu.

Yıllık abonelik ücreti ise aylığı 125 TL'ye denk gelmek üzere 1500 TL oldu. İlgili Haberler Soğuk içeceklere zam geldi: 21 Ocak'tan itibaren uygulanacak! İşte kola, meyve suyu, soğuk çay ve gazoz yeni fiyatı Emekliye ek zam var mı? Özgür Erdursun açıkladı: 13 Ocak tarihine dikkat