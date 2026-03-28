Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Mükellefler dikkat! Vergi cezalarında kurallar değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında uzlaşma komisyonlarının yetkilerinin çerçevesini yeniden belirledi.

GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 09:45

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre vergi dairesi-bağlı vergi dairesi (mal müdürlüğü) uzlaşma komisyonlarının yetkisini aşan uzlaşma talepleri ilgili defterdarlık uzlaşma komisyonunca, bunların yetkisini aşanlar ise sırasıyla Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacak.

Mükellefler dikkat! Vergi cezalarında kurallar değişti

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi cezalarında uzlaşma komisyonlarının yetkileri ve uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin kurallar güncellendi.
Uzlaşma talepleri, vergi-ceza ihbarnamesindeki ceza tutarına göre yetkili uzlaşma komisyonunca incelenecek.
Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının uzlaşma kapsamına girip girmediğinin tespitinde, 2026 için 40 bin TL olarak belirlenen sınır dikkate alınacak.
Birden fazla ceza türü için uzlaşma başvurusunda bulunulması halinde, yetkili komisyon en yüksek ceza tutarını içeren ihbarnameye göre belirlenecek.
Uzlaşma komisyonlarının yetki alanları, iller veya il grupları itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenebilecek.
Mükellefler dikkat! Vergi cezalarında kurallar değişti

Uzlaşma görüşmesinin yapılacağı yetkili komisyon, vergi-ceza ihbarnamesinde yer alan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası tutarı esas alınarak belirlenecek. Aynı yıl veya muhtelif yıllar için birden fazla vergi ziyaı cezası kesilmesi durumunda yetkili komisyon, en yüksek ceza tutarını içeren vergi-ceza ihbarnamesine göre belirlenecek. Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından, diğer vergi-ceza ihbarnamelerine ilişkin uzlaşma talepleri de ceza tutarı en yüksek vergi-ceza ihbarnamesindeki tutara göre belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda görüşülecek.

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasının uzlaşma kapsamına girip girmediğinin tespitinde tarhiyat sonrası uzlaşma için vergi-ceza ihbarnamesinin tarihinde geçerli olan ve 2026 için 40 bin Türk lirası olarak belirlenen sınır dikkate alınacak.

KonuDetay
Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük CezasıUzlaşma kapsamına girip girmediğinin tespiti
Tespit KriteriTarhiyat sonrası uzlaşma için vergi-ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinde geçerli olan sınır
Sınır Değeri (2026 için)40.000 Türk Lirası

Aynı yıl veya muhtelif yıllar için usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarıyla birlikte vergi ziyaı cezaları için de uzlaşma başvurusunda bulunulması halinde, yetkili uzlaşma komisyonunun tespiti için vergi ziyaı cezası tutarları göz önünde bulundurulacak.

Mükellefler dikkat! Vergi cezalarında kurallar değişti

Vergi ziyaı cezası tutarı hangi uzlaşma komisyonunun yetkisinde kalıyorsa kesilen diğer cezalar için yapılan uzlaşma talepleri de aynı uzlaşma komisyonunda görüşülecek.

Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarları, uzlaşma görüşmelerinin mahallinde hızlı şekilde sonuçlandırılması amacıyla ve gerekli görülen diğer hallerde iller veya il grupları itibarıyla tarafından belirlenecek.

