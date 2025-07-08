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 | Bengü Sarıkuş

MÜSİAD'dan yıl sonu için dolar uyarısı

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, yıl sonunda dolar/TL kurunun ihracatçı açısından 45’in altına inmemesi gerektiğini belirtti. Özdemir, 350-400 baz puanlık faiz indiriminin temmuz ayında gerçekleşmesinin doğru olacağını, eylül ayına kalması durumunda geç kalınmış olacağını söyledi.

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MÜSİAD'dan yıl sonu için dolar uyarısı
KAYNAK:
CNBC-E
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 16:45

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği () Genel Başkanı Burhan Özdemir, CNBC-e'de katıldığı programda ve döviz kuru politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MÜSİAD'dan yıl sonu için dolar uyarısı

İhracatçıların rekabet gücünü koruyabilmesi için yıl sonunda dolar kurunun 45 TL'nin altına inmemesi gerektiğini ifade eden Özdemir, “Kur şu an ihracatçının istediği seviyede değil. Daha serbest bırakılması gerektiğini, biraz daha artış göstermesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Beklentiler 43-45 bandında. Ancak biz ihracatçı açısından 45’in altını sağlıklı bulmuyoruz” dedi.

Kur seviyesinin artık yalnızca ihracatçıları değil, iç piyasaya üretim yapan işletmeleri de doğrudan etkilediğini vurgulayan Özdemir, ithalatın ucuz kalmasının yerli üretimi baskıladığını söyledi.

MÜSİAD'dan yıl sonu için dolar uyarısı

Para politikasına da değinen Özdemir, Merkez Bankası’nın temmuz ayında 350-400 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının doğru olacağını belirterek, “Faiz indirimi eylüle kalırsa bu ekonomi için geç kalınmış bir hamle olur” değerlendirmesinde bulundu.

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#dolar kuru
#faiz
#ihracat
#ithalat
#müsiad
#Burhan Özdemir
#Ekonomik Değerlendirme
#Ekonomi
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